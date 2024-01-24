Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol A Haber’de! Projelerini tek tek anlattı

Ulaşım ve altyapı ile ilgili sorunları görüyorsunuz. Bu altyapı hizmetleri seçime 3-5 ay da yapılıyor. Seçim dönemi her zaman yaptıkları şeyler. Tabii ki bunları hoş görüyorum. Ancak çok fazla asfalt döküldüğünü yol yapıldığını görüyoruz. Bunlar seçim dönemi yapılıyor. Biz arzu ediyoruz ki bunlar seçimlerden sonra da yapılsın.