24 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol A Haber'de! Projelerini tek tek anlattı

Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol A Haber'de! Projelerini tek tek anlattı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
ABONE OL
Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol A Haber’de! Projelerini tek tek anlattı

Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol, 31 Mart Seçimleri'ne giderayak Büyükçekmece sokaklarında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Peki, Erol'un Büyükçekmece için projeleri neler? İşte detaylar...

Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:

İnsanlarımız genelde kentsel dönüşüm ile ilgili şikayetler bulunuyorlar. Büyükçekmece eski ilçelerimizden yaşlı ve riskli yapı stokunun çok fazla bulunduğu bir ilçemiz. Bu anlamda Büyükçekmece ile özel ilgilenilmesi gerekiyor.

Rahmetli Kadir Topbaş zamanında buraya mahsus projeler üretmiştik. Bir kat seviyesinde inşaatlar yükselterek bir nebzede faydalı olmaya gayret etmiştik… Bunları biraz daha geliştirmemiz halkla ilgilenmemiz ve süreçle azaltmamız gerekiyor. İnşaatların kira bedelleri ve devletten aldıkları kira yardımları bitip daha sonra başlanması hoş değil. Bunların bir önce yapılması ve Büyükçekmece'ye hizmet sunmak yegane amacımız.

Siyasette yeni değilim. Uzun süredir Büyükçekmece'de siyasi arenada bulunmaktayım. 2004 yılında Meclis üyesindeydim, 2009'da ilçe başkanıydım, 2014'te İBB Meclis üyesiydim hep AK Parti'deydim. 2019'da aday adayıydım. Bu dönemde aday adayı iken adaylık nasip oldu.

Burada doğdum, burada büyüdüm. İşim, evim, aşım burada. Biz buranın sorunlarını biliyoruz. Mütevazi bir yapımız var. Ancak konu Büyükçekmece olunca mütevazi değiliz. Sorunu biliriz, çözümü biliriz. Sorunlarla çözümü çözecek kurumları yan yana getirebilecek kapasitemiz var.

Ulaşım ve altyapı ile ilgili sorunları görüyorsunuz. Bu altyapı hizmetleri seçime 3-5 ay da yapılıyor. Seçim dönemi her zaman yaptıkları şeyler. Tabii ki bunları hoş görüyorum. Ancak çok fazla asfalt döküldüğünü yol yapıldığını görüyoruz. Bunlar seçim dönemi yapılıyor. Biz arzu ediyoruz ki bunlar seçimlerden sonra da yapılsın.

Bizler diyoruz ki, Büyükçekmece'ye ulaşım, kentsel dönüşüm, göl koruma havzası, faaliyet kitapçığında olan ancak faaliyete geçirilmeyen teleferik ile ilgili halkın birçok talebini karşılayacağız.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA