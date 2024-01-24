Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol A Haber'de! Projelerini tek tek anlattı
Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol, 31 Mart Seçimleri'ne giderayak Büyükçekmece sokaklarında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Peki, Erol'un Büyükçekmece için projeleri neler? İşte detaylar...
Cumhur İttifakı Büyükçekmece Başkan Adayı Recep Erol'un açıklamalarında öne çıkan satır başları:
İnsanlarımız genelde kentsel dönüşüm ile ilgili şikayetler bulunuyorlar. Büyükçekmece eski ilçelerimizden yaşlı ve riskli yapı stokunun çok fazla bulunduğu bir ilçemiz. Bu anlamda Büyükçekmece ile özel ilgilenilmesi gerekiyor.
Rahmetli Kadir Topbaş zamanında buraya mahsus projeler üretmiştik. Bir kat seviyesinde inşaatlar yükselterek bir nebzede faydalı olmaya gayret etmiştik… Bunları biraz daha geliştirmemiz halkla ilgilenmemiz ve süreçle azaltmamız gerekiyor. İnşaatların kira bedelleri ve devletten aldıkları kira yardımları bitip daha sonra başlanması hoş değil. Bunların bir önce yapılması ve Büyükçekmece'ye hizmet sunmak yegane amacımız.
Burada doğdum, burada büyüdüm. İşim, evim, aşım burada. Biz buranın sorunlarını biliyoruz. Mütevazi bir yapımız var. Ancak konu Büyükçekmece olunca mütevazi değiliz. Sorunu biliriz, çözümü biliriz. Sorunlarla çözümü çözecek kurumları yan yana getirebilecek kapasitemiz var.
Ulaşım ve altyapı ile ilgili sorunları görüyorsunuz. Bu altyapı hizmetleri seçime 3-5 ay da yapılıyor. Seçim dönemi her zaman yaptıkları şeyler. Tabii ki bunları hoş görüyorum. Ancak çok fazla asfalt döküldüğünü yol yapıldığını görüyoruz. Bunlar seçim dönemi yapılıyor. Biz arzu ediyoruz ki bunlar seçimlerden sonra da yapılsın.
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