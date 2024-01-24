Yeni emekli maaşları, torba yasa değişiklikleri! Yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? Kök maaş ne kadar oldu? Uzman isim A Haber’de anlattı...

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI EMİN YILMAZ

SSK 2000 öncesi emekli olanın 2023 aralık itibariyle kök maaşı 7 bin 616 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 10 bin 477 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 10 bin 860 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 11 bin 367 liraya yükseldiğini açıkladı.

2000 sonrası emekli olan genelde EYT'li olan emekliler için kök maaş 4bin 723 liradan yüzde 37,50'lik zam ile 6 bin 494 liraya ve dünkü açıklamayla 7 bin 49 liraya erişilmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 2 bin 951 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.