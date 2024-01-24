Yeni emekli maaşları, torba yasa değişiklikleri! Yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? Kök maaş ne kadar oldu? Uzman isim A Haber'de anlattı...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni müjde geldi. Ocak ayı zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Ek zam farkları yasa çıktıktan sonra 1 hafta içinde ödenecek. Peki farklar nasıl hesaplanacak? Kime ne kadar verilecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave 5 puan artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37.57'den yüzde 42.6'ya yükselmişti. Yine Başkan Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Ocak ayı zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi. Merak edilen bütün detayları uzman isim Emin Yılmaz A Haber'de anlattı.
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI EMİN YILMAZ
SSK 2000 öncesi emekli olanın 2023 aralık itibariyle kök maaşı 7 bin 616 liraydı. Enflasyon zammı yüzde 37,50 çıktığı için 10 bin 477 liraya daha sonrasında Başkan Erdoğan'ın yüzde 5'lik bir refah payı vasıtalıyla yüzde 47,60'a geldi ücrette 10 bin 860 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yüzde 6,65 zam daha yapıldığını açıklayarak kök maaşın 11 bin 367 liraya yükseldiğini açıkladı.
2000 sonrası emekli olan genelde EYT'li olan emekliler için kök maaş 4bin 723 liradan yüzde 37,50'lik zam ile 6 bin 494 liraya ve dünkü açıklamayla 7 bin 49 liraya erişilmiş oldu. Taban aylık 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükselmişti ve emeklilerin maaşı bu taban aylığın altında kalıyorsa 2 bin 951 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.
BAĞKUR (Esnaf) emeklilerinin kök maaşı 6 bin 820 liraydı enflasyon oranıyla 9 bin 382 liraya yükseldi. Yüzde 5'lik fark ile 9 bin 725 liraya yükseldi ve bakanımızın açıklaması ile 10 bin 178 liraya yükselmiş oldu.
BAĞKUR (Tarım) emeklilerinin kök maaşı 5 bin 420 liraydı enflasyon oranıyla 7 bin 456 liraya yükseldi. Yüzde 5'lik fark ile 7 bin 728 liraya yükseldi ve bakanımızın açıklaması ile 8 bin 89 liraya yükselmiş oldu ve 10 bin liranın altında kaldığı için bin 911 lira hazine desteği sağlanarak 10 bin liraya tamamlanmış oldu.
Yapılan zam ile kök aylık 6 bin 700 liranın altında ise hazine desteği ile 10 bin liraya yükseldi.
TORBA YASAYLA NELER DEĞİŞECEK?
Torba yasa 10 madde üzerinden değerlendiriliyor.
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi adına son 3 yılda çalıştığı gün sayısı 600 günden 450 güne düşüyor.
Asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseldi.
En önemli maddelerden bir tanesi genç ve kadın işçilere teşvik süresi 31 Aralık 2025'e uzatılıyor.
SSK, BAĞKUR emeklisine refah payı.
İSG kanuna ekleme yapıldı.
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