İBB Başkan adayı Kurum’dan Bakırköy esnafına söz: Kararları birlikte alacağız

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafın sorunlarını çözmenin gayreti içinde olduklarını aktaran Kurum, "Minibüslerin taksiye çevrilmesi noktasında AK Parti olarak da her zaman sizlerin yanında durduk. Siz istediniz biz yaptık ve AK Parti olarak, metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi, Meclis'imizden geçirdik. Ben size Murat Kurum sözü veriyorum. Kardeşiniz olarak şu sözü veriyorum ki, biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüz, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz, birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız." diye konuştu.

Bakırköy adayı Ali Talip Özdemir ile birlikte büyükşehirde uyum içerisinde çalışacaklarına da dikkati çeken Kurum, Bakıröy'ün makus talihini değiştirmek istediklerini, farklı gündemler peşinde koşmadan ve İstanbul'u bir basamak olarak görmeden İstanbul'un sorunlarına odaklanacaklarını kaydetti.

Ali Talip Özdemir de esnaftan Kurum'a destek talebinde bulundu.

Dernek Başkanı Mehmet Salih Çelik ise mesai başlangıcı ve çıkışlarında ayakta yolcu almak zorunda kaldıkları, bu durumda kendilerine ceza yazıldığı ancak ayakta yolcu alamadıkları zaman para kazanamadıkları şikayetinde bulunarak, en azından mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde buna bir çözüm bulunmasını istedi.