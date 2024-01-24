Ankara Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayları belli oldu mu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Ankara ilçe belediye başkan adayları
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Ankara seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesi…
Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Partilerin hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok oldu.
AK PARTİ-MHP CUMHUR İTTİFAKI
AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklandı. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.
Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.
AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.
NALLIHAN, POLATLI, ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- Cumhur İttifakı Ankara Polatlı Belediye başkan adayı Levent Çağlancı oldu.
LEVENT ÇAĞLACI KİMDİR?
Levent Çağlancı MHP Polatlı Belediye başkan adayıdır.
1986 yılında Ankara'da dünyaya gelen Levent Çağlancı aslen Ankaralıdır.
Levent Çağlancı siyaset yaşantısına MHP ile başlamıştır. MHP'de önemli görevleri üstlenen Levent Çağlancı Polatlı'da sevilen ve saygı duyulan bir isimdir.
1997'de ilkokuldan mezun olduktan sonra 2005 yılında Polatlı Anadolu Lisesinden mezun olmuştur.
Liseden mezun olduktan sonta 2005- 2009 yıllarında ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır.
Doktorasını ise 2019- 2023 yıllarında da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında tamamladı.
2010 2011 arasında Ankara Barosuna bağlı stajyer avukatlık yapmıştır.
2011-2012 arasında kendi avukatlık firmasını kurarak serbest avukatlık yapmıştır.
2012 2018 yılları arasında ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Hukuk Uzmanı olarak görev almıştır.
2018 2023 yılları arasında ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nda uzman olarak görev yapmıştır.
Levent Çağlancı, iyi derecede ingilizce bilmektedir.
- AK Parti Ankara Nallıhan Belediye başkan adayı İsmail Öntaş oldu.
İSMAİL ÖNTAŞ KİMDİR?
03.10.1963 tarihinde Nallıhan'da doğdu. İlköğretimi Nallıhan'da, Ortaöğrenimini İstanbul Kabataş Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans yaptı. 2004 - 2009 yılları ve 2009 - 2013 yıllarında İl Genel Meclisinde Meclis Üyesi Olarak görev yaptı. Bu görev süresinde Daimi Encümenlik, Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.
30 Mart 2014 seçimleri ile Nallıhan Belediye Başkanlığı görevine başlayan İsmail Öntaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Nallıhan Belediye Başkanı seçildi. İsmail Öntaş evli ve 2 çocuk babasıdır.
- AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye başkan adayı Memiş Çelik oldu.
MEMİŞ ÇELİK KİMDİR?
1970 yılında Devekovan kasabasında doğdum. İlkokulu Devekovan ilkokulunda, liseyi Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesinde okudum. Aksaray üniversitesi Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu'nda yerel yönetimler bölümünden mezun oldum ve lisans eğitimimi Anadolu Üniversitesi kamu yönetimi bölümünden tamamladım.
Siyasete ilk defa AK Parti ile 2001 yılında Şereflikoçhisar ilçe kurucular kurulunda yer alarak başladım.
2004 yerel seçimlerinde Ankara il genel meclis üyeliğine seçildim.
2009 yılında ise Devekovan beldesi belediye başkanlığına seçildim.
2014-2015 yıllarında AK Parti Şereflikoçhisar ilçe başkanlığı, 2015-2018 yılları arasında ise AK Parti Ankara il disiplin kurulu üyeliği görevinde bulundum.
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Şereflikoçhisar Belediye Başkanı olarak siz değerli hemşehrilerimin teveccühleri ile seçildim.
Evli ve 6 çocuk babasıyım.
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