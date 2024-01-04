Fiyatlar düştü rekor kırıldı! Türkiye araç satışlarında tüm zamanlarının en yüksek seviyesinde

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) 2023 yılı otomotiv pazar verileri, İstanbul'da düzenlenen ODMD Gladyatör Ödülleri Töreni'nde açıklandı.

Verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.