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Ankara Keçiören, Mamak, Sincan Belediye Başkan adayı belli oldu mu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Ankara ilçe belediye başkan adayları

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Ankara Keçiören, Mamak, Sincan Belediye Başkan adayı belli oldu mu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Ankara ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Ankara seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Keçiören, Mamak, Sincan belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesi…

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. Türkiye genelinde 2024 yılında il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar seçilecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Hangi parti, hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok oldu.

AK PARTİ

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklandı. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.

AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.

KEÇİÖREN, MAMAK, SİNCAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Ankara Keçiören Belediye başkan adayı Zafer Çoktan oldu.

AK Parti Ankara Mamak Belediye başkan adayı Asım Balcı oldu.

Asım Balcı kimdir? ASIM BALCI KİMDİR?

AK Parti Ankara Sincan Belediye başkan adayı Murat Ercan oldu.

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