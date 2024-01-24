Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut Belediye Başkan adayları belli oldu mu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Ankara ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Ankara seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Altındağ, Çankaya, Etimesgut belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesi…

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok oldu.

AK PARTİ-MHP CUMHUR İTTİFAKI