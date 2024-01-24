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Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut Belediye Başkan adayları belli oldu mu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Ankara ilçe belediye başkan adayları

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Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut Belediye Başkan adayları belli oldu mu? AK Parti-MHP Cumhur İttifakı Ankara ilçe belediye başkan adayları

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında, Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Seçim sürecinde vatandaşlar, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini merakla bekliyorlar. Hangi parti, hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Ankara seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Altındağ, Çankaya, Etimesgut belediye başkan adayı kim oldu? İşte AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları listesi…

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok oldu.

AK PARTİ-MHP CUMHUR İTTİFAKI

AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları, Başkan Erdoğan tarafından bugün açıklandı. AK Parti, 25 ilçeden 20'sinde aday gösterecek, 5 ilçede de Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Başkentte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u aday gösteren AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracak.

AK Parti, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adaylarını destekleyecek. Şubat ayının ilk haftasında ise tüm adayların tamamlanması planlanıyor.

ALTINDAĞ, ÇANKAYA, ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Ankara Altındağ Belediye başkan adayı Veysel Tiryaki oldu.

Veysel Tiryaki kimdir, kaç yaşında? VEYSEL TİRYAKİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

AK Parti Ankara Çankaya Belediye başkan adayı Duhan Kalkan oldu.

Duhan Kalkan kimdir, kaç yaşında? DUHAN KALKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cumhur İttifakı Ankara Etimesgut Belediye başkan adayı Enver Demirel oldu.

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