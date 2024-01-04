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AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak'a kadar uzatıldı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.01.2024
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AK Parti’de aday adaylığı başvuruları 31 Ocak’a kadar uzatıldı

Son dakika haberi... AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.

AK Parti, belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı başvurularını, 31 Ocak tarihine kadar uzattı.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın sona erecek "belediye ve il genel meclis üyeliği aday adaylığı" müracaatlarının, 31 Ocak Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

AK Parti’nin İstanbul adayı pazar açıklanacak

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