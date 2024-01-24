Duhan Kalkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Av. Dr. Duhan Kalkan hayatı ve kariyeri...

DENEYİM (DEVAM EDEN)

2019 - KALECİK BELEDİYE BAŞKANI

31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ankara'nın Kalecik İlçesine AK Parti'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve %60,5'lik bir oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı seçilmiştir. 05.04.2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamış ve halen Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

2022 - ULUSLARARASI KUDÜS ÜNİVERSİTESİ (AL QUDS) VAKFI YK ÜYESİ

2022 - YEŞİLAY İLÇE TEMSİLCİSİ (STK)

2021 - TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

2021 - MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KLUBÜ KONGRE ÜYESİ

2020 - ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Y.Z.)

2019 - BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ ÜYESİ (STK)

2019 - ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ ÜYESİ (STK)

DENEYİM (TAMAMLANAN)