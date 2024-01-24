Duhan Kalkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Av. Dr. Duhan Kalkan hayatı ve kariyeri...
Duhan Kalkan kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Duhan Kalkan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ankara’nın Kalecik İlçesine AK Parti’den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve %60,5’lik bir oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Peki Duhan Kalkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Av. Dr. Duhan Kalkan'ın hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 31 Mart 2019 yılında Kalecik Belediye Başkanı olarak seçilen Duhan Kalkan, evli ve 2 çocuk babasıdır. Peki Duhan Kalkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Av. Dr. Duhan Kalkan hayatı ve kariyeri...
DUHAN KALKAN KİMDİR?
1983 doğumludur. Ankara Kaleciklidir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Babası emekli general, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Bilecik, Tarsus, Divriği, İstanbul, Çanakkale, Erzurum, Bingöl, İzmir, Konya, Diyarbakır ve Ankara'da yaşamıştır.
EĞİTİMİ
2014 - 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (İKİNCİ LİSANS)
2010 – 2015 GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (DOKTORA)
2007 - 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (MASTER)
2002 - 2007 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTISADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (BİRİNCİ LİSANS- BURSLU)
1998 - 2001 ETİMESGUT ANADOLU LİSESİ
1995 – 1998 ERZURUM ANADOLU LİSESİ
DENEYİM (DEVAM EDEN)
2019 - KALECİK BELEDİYE BAŞKANI
31 Mart 2019 yerel seçimlerde Ankara'nın Kalecik İlçesine AK Parti'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiş ve %60,5'lik bir oy oranıyla Kalecik Belediye Başkanı seçilmiştir. 05.04.2019 tarihinde mazbatasını alarak görevine başlamış ve halen Kalecik Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
2022 - ULUSLARARASI KUDÜS ÜNİVERSİTESİ (AL QUDS) VAKFI YK ÜYESİ
2022 - YEŞİLAY İLÇE TEMSİLCİSİ (STK)
2021 - TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
2021 - MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KLUBÜ KONGRE ÜYESİ
2020 - ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (Y.Z.)
2019 - BÜROKRAT ANKARALILAR DERNEĞİ ÜYESİ (STK)
2019 - ANKARA KULÜBÜ DERNEĞİ ÜYESİ (STK)
DENEYİM (TAMAMLANAN)
2018 - 2019 AK PARTİ ANKARA İL BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
2015 - 2018 T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ (Görevlendirme)
2014 - 2018 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Milli Savunma Uzmanı)
2008 - 2014 BAŞBAKANLIK (Güvenlik Politikaları Uzmanı)
2006 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Stajer)
2006 MEDYA İZLEME PROJESİ (Araştırmacı)
2005 GENÇLİK MECLİSİ BAŞKENT STAJ PROGRAMI (TBMM Stajı)
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