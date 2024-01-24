Deprem konutları sahiplerini buluyor! Devlet verdiği sözü tuttu! Kuralar şubat ayında çekiliyor...

5 BİN 100 TOKİ, 1000 KÖY KONUTU TESLİM EDİLECEK

Kentte afetzedeler için inşa edilen konutlardaki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, "Malatya genelinde şubat ayının başlarında 5 bin 100 civarında TOKİ konutumuz kuraya hazır olacak. 7 bin 700 de köy konutu ihale edilmişti, bunların 3'te 1'ine ancak başlayabildik, ihalesi yapıldı. Bunlardan da bin civarında konut bir ay içerisinde teslim edilmiş olacak." diye konuştu.