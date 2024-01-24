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Deprem konutları sahiplerini buluyor! Devlet verdiği sözü tuttu! Kuralar şubat ayında çekiliyor...

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Giriş Tarihi: 24.01.2024 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
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Deprem konutları sahiplerini buluyor! Devlet verdiği sözü tuttu! Kuralar şubat ayında çekiliyor...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da yapımı tamamlanan deprem konutları, şubat ayında hak sahiplerine kurayla teslim edilecek. Malatya Valisi Ersin Yazıcı önümüzdeki ay bine yakın köy konutunun daha teslim edileceğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, yapımı tamamlanan afet konutlarından 6 bin 100'ü şubat ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

KURAYLA TESLİM EDİLECEK

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Malatya merkez ve ilçelerinde de etaplar halinde afet konutları yükseliyor. Kaba inşaatları tamamlanan, dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan, çevre düzenlemesi yapılan konutlar kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

HAK SAHİPLERİNİ HEYECANLA BEKLİYOR

Malatya Valisi Ersin Yazıcı,Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

Depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için başlayan çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, yapımı tamamlanan konutların kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

5 BİN 100 TOKİ, 1000 KÖY KONUTU TESLİM EDİLECEK

Kentte afetzedeler için inşa edilen konutlardaki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, "Malatya genelinde şubat ayının başlarında 5 bin 100 civarında TOKİ konutumuz kuraya hazır olacak. 7 bin 700 de köy konutu ihale edilmişti, bunların 3'te 1'ine ancak başlayabildik, ihalesi yapıldı. Bunlardan da bin civarında konut bir ay içerisinde teslim edilmiş olacak." diye konuştu.

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