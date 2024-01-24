Oyun kuracak oyun bozacak ülke: Türkiye! Savunma Sanayii’nde atılan kritik adımlar A Haber’de değerlendirildi

Bu hem savaş, hem yakıt hem de destek gemisi. Muazzam bir mühendislik var ortada. Bu geminin üç temel silahı; radar ve muhabere sistemleri, ABD'nin bize vermediği dikey atma sistemi ile hava savunma sistemimiz ve geminin yanlarındaki torpido sistemleri. Almanların vermediği denizaltılarımız Türk torpidoları ile donatıldı.