Oyun kuracak oyun bozacak ülke: Türkiye! Savunma Sanayii'nde atılan kritik adımlar A Haber'de değerlendirildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Türk Savunma Sanayii son 21 yılda oyun kuracak ve oyun bozacak bir ülke konumuna geldi. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından envantere alınan TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve MARLİN SİDA, sahip oldukları özellikleriyle Türk donanması ve Türk savunma sanayisi için önemli kilometre taşları oluyor. Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de son 1 ayda Savunma Sanayii'nde atılan kritik adımları değerlendirdi.
Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Bu iki gemi Türkiye'de olsaydı 1911'de Libya'yı kaybetmezdik. İkinci olarak Balkan Savaşı'nı kaybetmezdik. Çünkü harpte yeteri kadar asker koyamadık, harbin büyük bir kısmı Tuna Nehri'nde oldu.
Bu hem savaş, hem yakıt hem de destek gemisi. Muazzam bir mühendislik var ortada. Bu geminin üç temel silahı; radar ve muhabere sistemleri, ABD'nin bize vermediği dikey atma sistemi ile hava savunma sistemimiz ve geminin yanlarındaki torpido sistemleri. Almanların vermediği denizaltılarımız Türk torpidoları ile donatıldı.
Bu sistemin içerisinde Türkiye; Akdeniz, Karadeniz ve Ege'de aynı anda 17 bin asker 100 parça donanma ile tatbikat yapmıştır. Bu şu demek, Akdeniz'de bir savaş varsa bir hazırız. Bu Türk mühendisleri sayesinde oldu.
Bizim milli uçağımız HÜRJET, bu gemilerin üzerinden kalkabilecek. TCG Anadolu'dan daha büyük daha balaban bir uçak gemisi için karar aldı mühendislerimiz bunun için çalışıyor.
Yunanistan uyandı, Türkler bizi geçti diyorlar. Ben de diyorum ki, Miçotakis gel Cumhurbaşkanının elini öp sana da verelim. Yunan bize yaklaşamaz. Çok kötü olur. Miçotakis'in dedesini benim dedem yenmiş. İzmir'den döktük onları.
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