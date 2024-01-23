AK Parti’de sıra ilçe adaylarında! Titiz çalışma yürütülüyor: Yük olan değil yük alan adaylar

Anketler ve görüşler not edilirken, aday belirlemede yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda İl başkanı il ya da büyükşehir belediye başkan adayı, genel başkan yardımcıları ile grup başkan vekillerinin katılacağı heyetler ilçe adaylarının belirlenmesi için toplantılar düzenliyor.