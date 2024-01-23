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AK Parti’de sıra ilçe adaylarında! Titiz çalışma yürütülüyor: Yük olan değil yük alan adaylar

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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AK Parti’de sıra ilçe adaylarında! Titiz çalışma yürütülüyor: Yük olan değil yük alan adaylar

Yerel seçim hazırlıklarına tam gaz devam eden AK Parti, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde titiz bir çalışma yürütürken, ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de aynı hassasiyetle hareket ediyor. Yük olan değil yük alan adayların belirlenmesine çalışılıyor.

AK Parti Genel Başkan vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Yusuf Ziya Yılmaz ilçe başkan adayları ile ilgili taslak program hazırlardı.

Anketler ve görüşler not edilirken, aday belirlemede yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda İl başkanı il ya da büyükşehir belediye başkan adayı, genel başkan yardımcıları ile grup başkan vekillerinin katılacağı heyetler ilçe adaylarının belirlenmesi için toplantılar düzenliyor.

Bu çerçevede ilk toplantı dün parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Toplantılarda Ankara, Van, Gaziantep, Adana ve Mardin ilçe adayları için değerlendirmeler yapıldı.



YÜK OLAN DEĞİL YÜK ALAN ADAYLAR
Yerel seçim hazırlıklarında sona yaklaşan AK Parti, 74 il belediye başkan adayını ilan etti. Merakla beklenen ilçe belediye başkanlarının da ilanı peyderpey başladı. Yük olan değil yük alan adayların belirlenmesinde parti yönetimi işini şansa bırakmıyor. Kapsamlı değerlendirmelerin yapılarak eleme usulüyle başvurular değerlendiriliyor. Adaylar liyakat usulüne göre seçiliyor.


ANKARA İLÇE ADAYLARI BU HAFTA AÇIKLANIYOR
Aday belirleme heyetinin ön çalışmalarının ardından dün parti genel merkezinde oluşturulan ekipler iller üzerine detaylı çalışmalar gerçekleştirdi. 2019 seçimlerinde muhalefetin yönetimine geçen başkent Ankara'nın ilçe adayları bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek lansman programı ile ilan edilecek.

Ankara ilçe adaylarının belirlenmesi toplantısına Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Genel Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Ömer İleri, Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta katıldı.


20 İLÇE ADAYI İÇİN SON VİRAJ
Toplantıda AK Parti'nin aday göstereceği Altındağ, Akyurt, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Yenimahalle olmak üzere 20 ilçe adayı değerlendirildi.

Cumhur İttifakı bileşenlerinden MHP, Ankara'da Ayaş, Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde aday gösterecek. AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında 5 ilçe adayının da tanıtılması planlanıyor. AK Parti, İstanbul'daki aday tanıtım toplantısında MHP adaylarını da tanıtmıştı.


İLÇE DİNAMİKLERİ BAZ ALINDI
Öte yandan dün genel merkezde Van, Gaziantep, Adana ve Mardin'in ilçeleri aday belirleme toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılara il başkanları, belediye başkan adayları, genel başkan yardımcıları ile grup başkan vekilleri katıldı.

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