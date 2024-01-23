Son dakika | TBMM'de MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! Dikkat çeken 31 Mart mesajı
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli buradaki konuşmasında 31 Mart yerel seçim zaferi için "İstanbul muradına erecektir. Ankara'da altı ok değil 'Altınok' damga vuracak İzmir'de dağın sıcaklığı dağı eritip tuncu savuracaktır." ifadelerini kulandı. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili "Komisyonda destek verdik, Genel Kurul'da da vereceğiz." dedi.
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları:
Milli kültür yükseldikçe, siyasetin de kalitesi yükselecektir. Vatana ruh katan, devlete ufuk kazandıran güç kaynaklarından birisi de Anadolu irfanıdır. Anadolu irfanına güveniyoruz. Köküne yabancılaşmış, manevi değerlerle arası açılmış siyasi hilkat garibelerinin milletimize saygı duyması mümkün değildir. Bunların ne kendilerine ne de millete hayırları olmaz. Koltuk, makam için her kötü role talip, her türlü rezalete sahiptir.
14 Mayıs ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 31 Mart yerel seçimlerin ardından Türkiyemiz hızlanacaktır. Toplamda 1389 belediyenin önümüzdeki 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecek, cumhurda olanlar şahlanacaktır. Demlenmiş CHP anadolu irfanı karşında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, sözde aydınlar, demokrasi muhalifleri, cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaklardır. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Cumhur ittifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini hem inşa edecek hem de demokrasi meşalesi ile aydınlatacaktır.
Adaylarımız milletimizin şimdiden takdirini kazanmıştır. Partimizin 385 adayı şu ana kadar kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Ayrışmadan Türkiye için çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, duruşumuzla göz dolduracağız. Demlenmiş CHP'nin, yolsuzluk vakalarının volkan ağzı gibi patladığı sadece görünen kısmdırı. Büyükçekmece belediyesinde yaşananlar vicdanları sızlatmıştır. Demlenmiş CHP milletle arasına duvar çekmiştir. Bunların halkçılığı kelebeğin ömrü kadardır.
CHP genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur. Orası tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. Ankara'yı, İzmir ve diğer belediyeleri CHP'den kurtarmak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa gereğidir. Demlenmiş CHP gidecek milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinin tarihi önemde olduğunu düşünüyoruz. CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. Davul ile tokmağın ayrı kişilerde olduğu partiye güvenilemez.
ANKARA'DA ALTI OK DEĞİL 'ALTINOK' DAMGA VURACAK
İstanbul muradına erecektir. Ankara'da altı ok değil 'Altınok' damga vuracak İzmir'de dağın sıcaklığı dağı eritip tuncu savuracaktır.
Cumhur ittifakı hazırdır ve mutlaka başaracaktır. MHP hiçbir kara propagandaya hizmet etmeyecektir.
İLK MİTİNG MERSİN'DE
İlk açık hava toplantımızı 28 Ocak 2024 pazar günü Mersin'de yapma kararı aldık. 4 Şubat'ta da Manisa'da açık hava toplantımızı gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum. MHP kolları sıvamış, yola koyulmuştur. Gayret bizden takdir milletimizdendir.
Sosyal medya belediyeciliğinin sonu gelmiştir. Sözde cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kanıp şehrini yüzüstü bırakanların hesabı 31 Mart'ta görülecektir.
GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI
Gazze'de 25 bine yakın insan terör devleti İsrail tarafından hayattan koparıldı. BM'ye göre 2.3 milyon nüfusu olan Gazze'de 1.9 milyon insanın yerinden edilmiştir. İsrail'e ABD'nin desteği işlenen soykırım suçuna ortaklıktır. Zalimler mazlumların kanını nehir gibi akıtmakta. İlk şart iki devletli çözümdür. İsrail başkanının buna sıcak yaklaşmaya başladığı iddia edilmektedir. Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli.
Çağımızın milletler mücadelesi olduğu düşünüldüğünde, edilgen bir mercekten bakılması doğru sayılmayacaktır. Türk milleti asırlarca doğudan yükselen ışık huzmesi olmuştur. Türk islam medeniyeti buluşların sayesinde, insanların görkem koltuğundan uzunca bir süre inmemiştir.
Yüz akımızı uzaya uğurladık. Mersin doğumlu Albay Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu kapsül 36 saat süren yolculuğun ardından uzay istasyonuna vardı. Türk milleti artık uzayda.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçtiğimiz cuma günü yaşanan, asıl mecrasından saptırılan bir hadise konuşulmuştur. İlçe kaymakamımız cumaya gitmiş, minbere çıkan imam, hutbeyi okurken, şehitlerimize rahmet içeren bölümü es geçmiştir. Şehitlerimize rahmet eden kısım okunmayınca kaymakam, imamı uyarmıştır. İmam, 'bana baskı yapılıyor' deyince, kaymakam, 'sen devletin imamısın kimden korkuyorsun' demiştir. Bir çizikten darp raporu almak, müslümanca bir tavır değildir. Huzurlarınızda kaymakamımızın alnından öpüyor, onu yetiştiren ana babasına saygılarımı sunuyorum. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı teşekkürlerimi sunuyorum.
DEVA'cılar, Serokçular, bölücüler, FETÖ'cüler, devlete ve millete diş bileyen namertler hemen kendilerini ele vermişlerdir. Mesele sadece kaymakam ile imam arasında geçen bir olay değildir. Serok Ahmet sana gelince, imamın darp edildiği haberini yayıp peşine takılman münafıklık alametidir.
İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili, "Komisyonda MHP üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Bu tavır, Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." dedi.
Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısının ardından, gazetecilerin, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili partisinin tavrını sorması üzerine, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir, bu destek Genel Kurul'da da geçerli olacaktır." yanıtını verdi.
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