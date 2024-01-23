Son dakika | TBMM’de MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar! Dikkat çeken 31 Mart mesajı

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları:

Milli kültür yükseldikçe, siyasetin de kalitesi yükselecektir. Vatana ruh katan, devlete ufuk kazandıran güç kaynaklarından birisi de Anadolu irfanıdır. Anadolu irfanına güveniyoruz. Köküne yabancılaşmış, manevi değerlerle arası açılmış siyasi hilkat garibelerinin milletimize saygı duyması mümkün değildir. Bunların ne kendilerine ne de millete hayırları olmaz. Koltuk, makam için her kötü role talip, her türlü rezalete sahiptir.

14 Mayıs ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra 31 Mart yerel seçimlerin ardından Türkiyemiz hızlanacaktır. Toplamda 1389 belediyenin önümüzdeki 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecek, cumhurda olanlar şahlanacaktır. Demlenmiş CHP anadolu irfanı karşında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, sözde aydınlar, demokrasi muhalifleri, cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaklardır. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Cumhur ittifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini hem inşa edecek hem de demokrasi meşalesi ile aydınlatacaktır.

Adaylarımız milletimizin şimdiden takdirini kazanmıştır. Partimizin 385 adayı şu ana kadar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ayrışmadan Türkiye için çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, duruşumuzla göz dolduracağız. Demlenmiş CHP'nin, yolsuzluk vakalarının volkan ağzı gibi patladığı sadece görünen kısmdırı. Büyükçekmece belediyesinde yaşananlar vicdanları sızlatmıştır. Demlenmiş CHP milletle arasına duvar çekmiştir. Bunların halkçılığı kelebeğin ömrü kadardır.

CHP genel başkanına hatırlatmak isterim ki Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur. Orası tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. Ankara'yı, İzmir ve diğer belediyeleri CHP'den kurtarmak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e vefa gereğidir. Demlenmiş CHP gidecek milli birlik ve kardeşlik güçlenecektir. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerinin tarihi önemde olduğunu düşünüyoruz. CHP'de çatlak sesler, çamur hesaplar öne çıkmıştır. Davul ile tokmağın ayrı kişilerde olduğu partiye güvenilemez.