CHP’de koltuk kavgası! Peş peşe istifalar geliyor

Bu kez de, Bilecik Bozüyük'te CHP'nin, mevcut belediye başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu bir kez daha aday göstermesi kriz yarattı.

Bozüyük İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alkan bu isme tepki göstererek istifa etti.

Bir ay önce Kırşehir'de de başkan adayı olarak Selahattin Ekicioğlu'nun isminin açıklanmasının ardından CHP İl Başkanı İsa Şahin ve beraberindeki toplam 80 kişi toplu olarak istifa etmişti.