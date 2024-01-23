İstanbul'un muradı halkla iç içe! Kurum: Verdikleri sözleri tutmadılar 31 Mart akşamı bunları durduracağız
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de STK ve muhtarlara bir araya geldi. "Belediyecilik AK Parti işidir" diyen Kurum, CHP'li yönetimin İstanbul'u sahipsiz bıraktığını söyledi. Öte yandan Kurum, kentsel dönüşüm için de önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, "İstanbul'u mega bir köy haline getirmekte azimli olanları hep birlikte 31 Mart akşamı durduracağız." dedi.
Kurum, Küçükçekmece'de sivil toplum kuruluşları (STK) ve muhtarlarla buluşmasının yapıldığı salona girişinde meşale, çiçek ve sloganlarla karşılandı.
Burada yaptığı konuşmada, muhtarların "demokrasinin uç beyleri" olduğunu belirten Kurum, fedakar çalışmaları için STK'lere ve muhtarlara teşekkür etti.
Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniay'ın, belediye başkanlığı döneminde ilçenin çehresini baştan aşağı değiştiren bir isim olduğunu kaydederek, "Şimdi yeniden sizlere hizmet etmek için karşınızda. O sizin evladınız. Ben inanıyorum ki Aziz Başkanım, Küçükçekmece'de de fetret devrini bitirip Küçükçekmece'nin yeniden yükseliş dönemini başlatacaktır." diye konuştu.
Murat Kurum, salona gelmeden önce gezdiği Küçükçekmece'nin, hala Yeniay'ın ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın eserleriyle durduğunu anlattı.
Kurum, "Belediyecilik, yerel yönetimler, AK Parti kadrolarının işidir, Cumhur İttifakı'nın işidir. İşte anlamı budur." değerlendirmesinde bulundu.
"İSTANBUL'UN TÜM RİSKLİ BÖLGELERİNİ SAHİPSİZ BIRAKTILAR"
İstanbul'un 5 yıl kaybettiğine dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:
"Mevcut yönetimin kentsel dönüşümle ilgili verdiği sözlerin hiçbiri gerçekleşmemiştir. '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz' sözü verdiler. Umutla bekleyen İstanbul halkına verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Sadece kentsel dönüşüm değil tüm verdiği sözlerle alakalı sadece reklamlarda, panolarda algı yürüttüler. İstanbul'un tüm riskli bölgelerini sahipsiz bıraktılar. Küçükçekmece'miz de bu umursamazlıktan, bu ihmalkarlıktan üzerinde düşen payı aldı. İşte Yarımburgaz Mahallemiz, çözümsüz bırakılan problemleri ortada. Yıllardır bu şehrin yükünü çeken kardeşlerimiz, şöyle göle doğru doya doya bakıp çay içecekleri, sohbet edecekleri bir güvenli yuvanın hayaliyle bekliyor."
"DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZİ YERİNDE YAPACAĞIZ"
İBB Başkanı adayı Kurum, göreve gelir gelmez hızla kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.
İstanbul'un hiçbir yerinde tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacaklarını vurgulayan Kurum, "Dönüşüm projelerimizi yerinde yapacağız, gönüllü yapacağız, hızlı yapacağız ki vatandaşım bir an önce sağlam güvenli yuvasına kavuşsun. Sizlerin rızasını almadan tek bir adım bile atmayacağız, attırmayacağız. İnşallah sizin kalbiniz mutmain olacak ve davulla zurnayla her mahallemizde milletimizin sorunlarını çözeceğiz, dönüşümü başlatacağız." sözlerini sarf etti.
Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Yasası çıktıktan sonra tek bir vatandaşı dahi mağdur etmediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Buradan vatandaşımıza taahhüdümdür. Bakanlık dönemimizde 40 yıllık imar sorunu olan Avcılar Tahtakale Mahallemizin imar problemini nasıl çözdüysek, Yarımburgaz'da da Küçükçekmece'nin her mahallesinde de köklü çözümü Aziz Başkanımla, sizlerle birlikte ortaya koyacağız. Halkımızı, Küçükçekmeceli kardeşlerimizi hiçbir zaman umutsuzluğa sevk etmeyeceğiz. Yalan bilgilerle kandırmaya çalışanlar Küçükçekmece'den duysunlar. İstanbul'u mega bir köy haline getirmekte azimli olanları hep birlikte 31 Mart akşamı durduracağız."
"SON SÜRÜMLE GELİYORUZ"
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Yeniay ise partisinin önceki dönemlerde ilçede birçok büyük projeye imza attığını anımsatarak, "2024 model olarak son sürümle geliyoruz." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en şişman insanı şaşırttı! 200 değil 300 hiç değil! Kilosunu tahmin bile edemezsiniz
- Umut Yıldız kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan neden ayrıldı, Türkiye'ye neden dönüyor?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir'i Oktay Kaynarca'nın annesiyle benzerliği şaşırttı! Resmen kopyası...
- 28 gol 46 asist! Beşiktaş orta sahaya yıldızı monte etti: Artık Kartal yıkılmaz
- GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- İOKBS başvuru tarihi 2024 | MEB Bursluluk SINAVI başvuruları ne zaman, başladı mı? Burs ödemesi ne kadar? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar...
- İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bebekleri doğdu! İlk paylaşım geldi, ikizler göründü! İbrahim Ayel ve Sinan Emir...
- C vitamini limonun bilinmeyen mucizevi faydası! Uyurken başucunuza böyle koyarsanız...
- A, B1, B2, B3, B5, B12 vitamini eksik olanlar tüketsin! Hemen kana karışıyor...
- Zeytinburnu cinayet videosu dehşete düşürdü! Tartıştığı kişinin kafasını neden kesti, yakalandı mı, tutuklu mu? Son dakika Zeytinburnu cinayeti nedir?
- Emekliye Meclis görüşmesinde start verildi! SSK, BAĞ-KUR'lulara %5'lik ek zamlı maaş tablosu! Kuruşu kuruşuna yeni aylıklar...
- "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrolü İsmail Hacıoğlu’nun babası meğer futbolcuymuş! Fenerbahçe'nin yıldızı...