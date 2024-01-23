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Elebaşı İsmail Süner'in çetesi çökertildi! İş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kuruyormuş

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Giriş Tarihi: 23.01.2024 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
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Elebaşı İsmail Süner’in çetesi çökertildi! İş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kuruyormuş

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde eş zamanlı düzenlenen KAFES-32 operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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