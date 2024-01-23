Başkan Erdoğan'dan Bartın Belediye Başkanı Fırıncıoğlu'na taziye telefonu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'na başsağlığı diledi.
Yaklaşık 2 hafta önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybeden Hatice Fırıncıoğlu için Şadırvan Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında, Başkan Erdoğan, Belediye Başkanı Fırıncıoğlu ile telefonda görüştü.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aracılığıyla görüştüğü Fırıncıoğlu'ndan eşinin hastalık süreciyle ilgili bilgi alan Erdoğan, Fırıncıoğlu'na başsağlığı ve sabırlar diledi.
Hatice Fırıncıoğlu'na Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, Fırıncıoğlu'nun çocuk ve torunlarına selamlarını iletti.
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