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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil 57 yaşında hayatını kaybetti. İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Şahin Çil evli ve iki çocuk babasıydı. Şahin Çil için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsağlığı mesajı paylaştı.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil (57) yaşamını yitirdi. stanbul ve Bandırma Hakim Adayı olarak mesleğe başlayan Çil, Yargıtay Tetkik Hakimliği görevinde bulundu.

2018'DE YARGITAY ÜYESİ OLDU

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı olan Çil, 2018'de Yargıtay üyesi seçildi. İş hukuku alanında yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Çil, evli ve iki çocuk babasıydı.

BAKAN TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in ailesine başsağlığı diledi. Tunç, sosyal medya hesabından, "Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin Çil'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Vefat eden Yargıtay üyemize Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

TBB YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada da "Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi çalışmalarına da büyük katkıları bulunan iş hukukunun duayenlerinden Yargıtay Üyesi Şahin Çil'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevdiklerine ve yargı camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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