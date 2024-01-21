İstanbul'da fetret devri bitecek! “Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun kapkara defteri: Vaatlerinin yüzde 73'ünü yapmadı
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine ‘koltuk’ derdine düştü. "Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin" diyen Ekrem İmamoğlu 2019 yılından bu yana İstanbul için vaatlerinin yüzde 73'ünü yapmadı. İşte İmamoğlu'nun hayata geçirmediği o yalan vaatlerin listesi...
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
İSTANBULLUYA ÇİLE ÇEKTİRDİ
Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.
İSTANBULLUYU YALAN VAATLERLE KANDIRDI
İstanbul'da vasatın altında bir yönetim gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu bununla yetinmeyerek göreve gelmeden önce verdiği yalan vaatlerle İstanbulluyu kandırdı.
İMAMOĞLU: SÖZÜNÜ TUTMAYANIN CEZASINI KESİN EVİNE YOLLLAYIN
Geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmada, "Yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin evine yollayın" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında verdiği vaatlerin yüzde 73 gerçekleştirmedi.
İşte yapılmayan o yalan vaatler:
SAĞLIK
1) 40 semte doğum evi yapılmadı.
2) 10 çocuk sağlığı merkezi yapılmadı.
3) 20 kadın sağlığı tarama merkezi yapılmadı.
4) 3 ağız ve diş sağlığı merkezi yapılmadı.
5) 14 aile danışma ve eğitim merkezi yapılmadı.
6) 5 işçi sağlığı merkezi yapılmadı.
EĞİTİM
1) Yemekhanesi olmayan okullara kumanya dağıtımı yapılmadı.
2) Etüt merkezlerine ücretsiz ulaşım yapılmadı.
3) Kent Enstitüleri projesi yapılmadı.
4) Saraçhane Gençlik Kütüphanesi yapılmadı.
5) Lösemili çocuklar okulu yapılmadı.
SPOR
1) 30 yüzme havuzu yapılmadı.
2) 30 kapalı spor salonu yapılmadı.
KÜLTÜR
1) Her ilçeye kültür sanat merkezi yapılmadı.
2) 12 yeni şehir tiyatrosu yapılmadı.
3) Beyoğlu Kültür Sanat Projesi yapılmadı.
4) İstanbul Kültür Sanat Meclisi yapılmadı.
5) Hafızam İstanbul Kent Tarihi Açık Hava Müzesi yapılmadı.
6) 15 yeni müze yapılmadı.
YEŞİL
1) Kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare yapılmadı.
2) Her yıl 100 bin ağaç dikimi yapılmadı.
3) 15 yeni yaşam vadisi yapılmadı.
4) 20 milyon metrekare yeşil alan yapılmadı.
5) 70 kilometrelik yaşam koridoru yapılmadı.
6) 2030 Yeşil Alan Vizyon Projesi yapılmadı.
7) Anadolu Bölge Parkı yapılmadı.
8) Bilge Ağaç uygulaması yapılmadı.
9) Atatürk Kent Parkı yapılmadı.
10) Mahalle cep parkları yapılmadı.
GIDA
1) Anadolu ve Avrupa'da organik hayvancılık bölgeleri yapılmadı.
2) Tarımsal koruma ve üretim planı yapılmadı.
3) Kent Gıda Konseyi yapılmadı.
GENÇLİK
1) İstanbul gençlik kartı yapılmadı.
2) Yaşam becerileri öğrenme köyü yapılmadı.
YAŞLILAR
1) 5 yeni Alzheimer gündüz bakımevi yapılmadı.
2) Acil durum bilekliği projesi yapılmadı.
3) 10 yeni huzur evi yapılmadı.
4) Her ilçeye sosyal merkezleri yapılmadı.
ÇOCUK
1) Çocuk oyun dünyası merkezleri yapılmadı.
KADINLAR
1) İsmeklere çocuk oyun alanları yapılmadı.
2) 2 adet sığınma evi
3) Kız çocuklarının okullaşma durum takibi projesi yapılmadı.
4) 2 adet istasyon sığınma merkezi yapılmadı.
5) 2 adet cinsel şiddet kriz merkezi yapılmadı.
6) Kör noktalara etkin aydınlatma projesi yapılmadı.
7) Çocuk ihmal ve istismarı ile mücadele eylem planı yapılmadı.
EKONOMİ
1) Kurumsal Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliği yapılmadı.
2) Gaziosmanpaşa Bilişim ve Üretim Vadisi yapılmadı.
3) Kartal Bilişim ve Üretim Vadisi yapılmadı.
4) Kadıköy Yaratıcı Endüstri Merkezi yapılmadı.
5) Esenler Teknokent yapılmadı.
6) İstanbul Kadın Emeği Ofisi yapılmadı.
YOKSULLUK
1) Konutlara yüzde 50 indirimli su yapılmadı.
2) Beyaz eşya mobilya çarşısı yapılmadı.
KIRSAL TURİZİM
1) Merkez mahalle uygulaması yapılmadı.
2) Entegre ulaşım projesi yapılmadı.
3) Konsept köy uygulamaları yapılmadı.
TURİZİM
1) İstanbul Turizm Master planı yapılmadı.
2) İstanbul Turizm Atölyesi yapılmadı.
3) Turizm stratejisi yapılmadı.
4) Kültürel Rotalar Projesi yapılmadı.
5) Yılda 100 bin yabancı öğrenci ile eğitim turizmi projesi yapılmadı.
6) İstanbul Ulusal Gastronomi Merkezi yapılmadı.
7) Festivaller kenti İstanbul projesi yapılmadı.
8) Haliç Kültür Vadisi projesi yapılmadı.
ULAŞIM
1) Megabüs hattı yapılmadı.
2) Dikey Finüküler ve para-transit hatlar yapılmadı.
3) Akıllı ulaşım sistemi yapılmadı.
4) İETT yolculuk süresinin azaltılması yapılmadı.
5) Taksi kalite ve konforunun yükseltilmesi yapılmadı.
6) 2 yeni otogar yapılmadı.
7) Katılımcı Ulaşım Yönetim Planlanması yapılmadı.
8) Şehir içi lojistik sistemi yapılmadı.
9) Otopark strateji planı yapılmadı.
10) 100 bin araçlık yeni kapalı otopark yapılmadı.
11) Yaya ve bisiklet ulaşımı projesi yapılmadı.
12) Sesiz yol projesi yapılmadı.
KATILIMCI DEMOKRASİ
1) Bölge koordinasyon masaları yapılmadı.
2) Mahalle meclisleri yapılmadı.
3) İstanbul Kent Konseyleri Birliği yapılmadı.
4) Katılımcı İstanbul Belediyesi Mobil uygulaması yapılmadı.
YERİNDENLİK
1) Mahalle muhtarlık ve çözüm merkezleri yapılmadı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
1) Kentsel dönüşüm proje uygulamaları yapılmadı.
SOSYAL KONUTLAR
1) 10 bin sosyal konut yapılmadı.
DEPREM
1) 100 bin konut projesi yapılmadı.
EJKOLOJİ, ÇEVRE VE İKLİM
1) Isı adasına karşı yeşil koridorlar yapılmadı.
2) Enerji kooperatifleri yapılmadı.
3) Enerjide Verimli Dönüşüm Projesi yapılmadı.
4) Otopark Güneş Enerji Santralleri Projesi yapılmadı.
5) Gece Güneşi Projesi yapılmadı.
6) Denizde rüzgar gülü yapılmadı.
7) Atatürk Olimpiyat Enerji Arena Projesi yapılmadı.
8) Yüzülebilir İstanbul Projesi yapılmadı.
9) Marmara Denizi canlandırma çalışmaları yapılmadı.
HAYVAN HAKLARI
1) İBB Mahalle Hayvan Gönüllüleri yapılmadı.
2) Hayvan sağlığı zabıtası yapılmadı.
3) Rehabilitasyon merkezleri yapılmadı.
4) Havyan hakları eğitimi yapılmadı.
5) Hayvan Takibi Projesi yapılmadı.
GELECEĞİN İSTANBUL'U
1) Yüzde 40 az maliyetli kent aydınlatma projesi yapılmadı.
2) İstanbul Hayal Fabrikası Projesi yapılmadı.
3) Mimar Sensin uygulaması yapılmadı.
4) Otonom-İst Projesi yapılmadı.
5) Akıllı şehir projesi yapılmadı.
6) İstanbul denizaltı yapılmadı.
İstanbulluları yalanlarla kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vaatlerinin yüzde 72.51 yapılmazken, yüzde 17.76'sı ise kısmen gerçekleştiirldi. 2019'dan bu yana ise sadece yüzde 9.73 proje hayata geçirildi.
Öte yandan 2019 seçim döneminde vaatlerin olduğu kitapçık web sitesinden de kaldırıldı.
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