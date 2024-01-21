İstanbul’da fetret devri bitecek! “Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’nun kapkara defteri: Vaatlerinin yüzde 73’ünü yapmadı

İstanbulluları yalanlarla kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vaatlerinin yüzde 72.51 yapılmazken, yüzde 17.76'sı ise kısmen gerçekleştiirldi. 2019'dan bu yana ise sadece yüzde 9.73 proje hayata geçirildi.



Öte yandan 2019 seçim döneminde vaatlerin olduğu kitapçık web sitesinden de kaldırıldı.

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