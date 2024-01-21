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Dışişleri Bakanı Fidan Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 21.01.2024
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Dışişleri Bakanı Fidan Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Gazze’deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği alanları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği alanları ele alındı.

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