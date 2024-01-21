X (Twitter) çöktü mü, sorun mu var? 21 Ocak Pazar Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...

Kullanıcılar, bu popüler sosyal medya platformuna erişim konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirerek tweet gönderme veya alışveriş yapma gibi temel işlevleri gerçekleştiremediklerini ifade etmektedirler. Peki X çöktü mü? Eski adıyla Twitter çöktü mü, sorun mu var?

X'de yaşanan kısa süreli erişim sorunu düzeltildi. Artık kullanıcılar X platformuna rahatlıkla girip paylaşımları takip ederek yeni paylaşımlarda bulunabiliyor.