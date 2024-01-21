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Haberler Gündem Haberleri X (Twitter) çöktü mü, sorun mu var? 21 Ocak Pazar Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...

X (Twitter) çöktü mü, sorun mu var? 21 Ocak Pazar Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...

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X Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Ocak Pazar Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...

Son dakika haberleri... 21 Ocak Pazar gecesinden itibaren X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, sosyal medya platformuna erişim konusunda sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladılar. Kullanıcılar, X'e giriş yapma veya platformu kullanma aşamasında karşılaştıkları zorlukları paylaşarak, tweet gönderme ve diğer temel işlevleri gerçekleştirmekte zorlandıklarını belirtiyorlar. İşte detayları...

X (eski adıyla Twitter), şu an kullanıcıların erişim sorunlarıyla mücadele ettiği bir kesinti yaşamaktadır.

Kullanıcılar, bu popüler sosyal medya platformuna erişim konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirerek tweet gönderme veya alışveriş yapma gibi temel işlevleri gerçekleştiremediklerini ifade etmektedirler. Peki X çöktü mü? Eski adıyla Twitter çöktü mü, sorun mu var?

X'de yaşanan kısa süreli erişim sorunu düzeltildi. Artık kullanıcılar X platformuna rahatlıkla girip paylaşımları takip ederek yeni paylaşımlarda bulunabiliyor.

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