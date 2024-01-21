Donanma ve TSK’nın milli gururu! Tarihi adım atıldı uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Türk Savunma Sanayii son 21 yılda adeta şaha kalktı. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından envantere alınan TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve MARLİN SİDA, sahip oldukları özellikleriyle Türk donanması ve Türk savunma sanayisi için önemli bir kilometre taşı oldu. Uzman isimler konuyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
İşte o programdan satır başları;
Dr. Eray Güçlüer- Emekli Kurmay Albay
Bu gemiler ülkemize özgürlük kazandırıyor. TCG Derya gemisi ile birlikte dünyanın etrafını 1 seferde 1 tur atabilirler. Hem de hiçbir lojistik imkanı duymadan. Bu gemiler taarruz grubu olarak adlandırılıyorlar.
TCG DERYA
Muharebe destek gemisi. Mesela SİDA'ların vinçler yardımıyla bakım ve onarımını yapıyor. Hem lojistik hem destek gemisi. Bu gemi sayesinde afet bölgesinden tahliye bile yapılabilir. 26 bin ton kapasitede bir gemi. Aynı anda üç tane firkateyne 100 metre arayla sefer esnasında yakıt ikmali yapıyor.
TCG ÜTĞM. ARİF EKMEKÇİ
Bu gemi lojistik destek gemisi. Derya'dan daha küçük. Limanda veya durarak lojistik sağlıyor. Başka bir birlik gemisine malzeme nakletmek için üretildi. Bu gemiler olmadan harekat yapılamaz.
MARLİN SİDA
Çok çevik bir su üstü deniz gemisi. Bu bir insansız savaş gemisi. Üzerine kuzgun füzesi nakledilecek 180 kilometre. Dalga bu savaş gemisini ters çevirse bile batmıyor. "GÖKTÜRK HAVA SAVUNMA SİSTEMİ" var. Geminin önüne bir mühimmat bulutu oluşturuyor ve saniyede yirmi mermi atabiliyor.
TCG İSTANBUL
Türkiye iki tane torpido üretiyor. Biri ağır torpido dediğimiz AKYA, diğeri hafif torpido dediğimiz OKYA. Bu geminin üzerinde ATMACA adında bir silah var 260 kilometre menzilli. Nokta vuruşu yapabiliyor. 5700 mil mesafesi. Derya ile birlikte dünyanın etrafını bir çıkışta dönüp gelebiliyorlar. 10 ayrı sensor ve radar sistemi var. 600 kilometrede tespit edebiliyor.
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