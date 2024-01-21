Donanma ve TSK’nın milli gururu! Tarihi adım atıldı uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

TCG DERYA

Muharebe destek gemisi. Mesela SİDA'ların vinçler yardımıyla bakım ve onarımını yapıyor. Hem lojistik hem destek gemisi. Bu gemi sayesinde afet bölgesinden tahliye bile yapılabilir. 26 bin ton kapasitede bir gemi. Aynı anda üç tane firkateyne 100 metre arayla sefer esnasında yakıt ikmali yapıyor.