İstanbul’un muradı Kurum’dan engelli Furkan Tan’a anlamlı ziyaret!

Tan'a tablet ve imzalı Beşiktaş forması ile oyuncak dozer hediye eden Kurum, "Bu dozerle İstanbul'daki kardeşlerimizin işlerini yapacaksın. Kazacağız ki insanlar düzgün, sağlam evlerde otursun." diyerek kentsel dönüşüm mesajı verdi.