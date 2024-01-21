Malatya'da deprem son dakika | 21 Ocak Malatya, Elazığ, Adıyaman deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-KANDİLLİ son gelişmeler...
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin saat 15:41'de kaydedildiği ifade edilirken detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15:41'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte depreme ilişkin son dakika gelişmeleri...
AFAD'dan yapılan açıklamada Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2024.01.21 15:41:35 38.3820 38.8645 6.1 -.- 4.0 4.0 YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.01.21 14:24:12 38.0032 36.3773 5.0 -.- 3.2 3.2 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 12:31:11 37.8975 36.6260 5.4 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 12:01:36 39.3602 26.2163 13.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.21 11:04:54 36.3283 36.1057 3.3 -.- 1.5 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2024.01.21 10:31:20 36.0235 35.7097 8.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.21 09:32:32 36.0915 34.6317 24.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.21 08:38:27 38.5338 37.2863 8.0 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 08:10:26 37.7532 36.2052 7.8 -.- 1.3 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.21 07:06:12 38.1500 38.3488 11.8 -.- 2.4 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.21 06:48:55 34.8350 34.0132 39.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.21 06:42:49 38.3867 44.6177 5.0 -.- 3.1 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.01.21 05:57:35 36.5933 40.0393 8.8 -.- 3.0 3.0 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2024.01.21 05:12:32 37.8430 36.2423 7.9 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.21 05:03:44 38.4130 41.9138 9.0 -.- 1.8 -.- MUTKI (BITLIS) İlksel
2024.01.21 05:00:13 38.4635 37.3588 3.9 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.01.21 04:45:09 37.3283 31.0637 86.8 -.- 1.5 -.- BALLIBUCAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.01.21 04:07:26 38.1875 38.4722 5.4 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.01.21 03:54:22 36.3873 36.0565 1.2 -.- 1.0 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2024.01.21 03:53:48 37.4338 37.1645 11.7 -.- 1.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 03:34:43 38.1955 38.3717 8.2 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.21 02:54:59 41.2802 41.6528 7.0 -.- 1.5 -.- KORUCULAR-MURGUL (ARTVIN) İlksel
2024.01.21 02:19:27 36.3227 36.2275 11.7 -.- 1.3 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel
2024.01.21 02:01:26 38.4928 37.1980 15.0 -.- 1.2 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 01:45:48 36.2617 34.0350 7.7 -.- 2.6 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.01.21 01:43:32 37.0642 28.9595 15.3 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.21 01:29:22 38.5735 38.0825 3.0 -.- 1.1 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.01.21 01:20:04 37.4482 35.3300 5.1 -.- 1.5 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.01.21 01:07:46 37.5012 35.8402 13.1 -.- 1.3 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.21 01:06:35 37.7643 36.3302 5.6 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 01:01:50 37.4493 37.1320 3.1 -.- 1.5 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 00:49:15 35.9072 35.8612 9.1 -.- 2.1 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2024.01.21 00:29:54 37.0273 28.8967 2.5 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.01.21 00:27:15 37.8593 36.1648 6.1 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.21 00:20:06 39.0710 32.8447 16.9 -.- 1.7 -.- DOGUTEPE-KULU (KONYA) İlksel
2024.01.21 00:19:24 35.6642 26.3317 5.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.21 00:14:06 37.5908 35.8500 10.3 -.- 1.4 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.01.20 23:41:11 36.2545 35.9065 16.2 -.- 1.3 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.01.20 23:18:28 38.2473 36.4228 13.3 -.- 1.1 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 23:03:41 38.0223 37.5572 14.4 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 23:00:45 37.8568 36.7260 4.7 -.- 1.2 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 22:59:07 38.5882 37.2490 5.3 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 22:52:12 38.2285 38.5007 5.3 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2024.01.20 22:27:55 37.5255 37.1202 5.6 -.- 1.4 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.20 22:09:35 39.1653 39.0677 5.1 -.- 1.9 -.- BOYDAS-HOZAT (TUNCELI) İlksel
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