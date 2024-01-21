Malatya’da deprem son dakika | 21 Ocak Malatya, Elazığ, Adıyaman deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD-KANDİLLİ son gelişmeler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 15:41'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte depreme ilişkin son dakika gelişmeleri...