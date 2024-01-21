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Son dakika | İstanbul Boğazı çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı

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Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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Son dakika | İstanbul Boğazı çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı

Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.

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