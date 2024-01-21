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Acil durum müdahale ekiplerinin iletişimi ‘TÜRKSAT'a emanet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2024
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Acil durum müdahale ekiplerinin iletişimi ‘TÜRKSAT’a emanet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere; Türk Kızılayı, Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, TRT, Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi kurumlar, TÜRKSAT uydularına doğrudan bağlanma imkanına kavuştu. Bu kapsamda, TÜRKSAT tarafından kurulan uydu anteni sayısı 3 bin 272’ye ulaştı” dedi.

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