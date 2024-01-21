Genel Af çıkacak mı, yargı paketinde var mı? Bakan Tunç açıkladı! 8. Yargı Paketi maddeleri neler? Mahkumlara af, denetimli serbestlik...
Af çıkacak mı sorusu mahkumlar ve ailelerinin merakla beklediği bir konu olarak gündemde yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili son açıklamayı yaparak 8. yargı paketi hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç'un ifadelerine göre, af taslağı henüz aşama aşamasında bulunuyor ve son şekli verilmek üzere çalışmalar devam ediyor. Peki genel af çıkacak mı, yargı paketinde var mı?
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 8. Yargı Paketi ve infaz düzenlemeleri gündemde önemli bir yer tutuyor. Yargı paketi, mahkumlar ve mahkum yakınları arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un önceki açıklamalarına göre, taslak metnin tamamlanmasının ardından Meclis'e sunulacak. Taslak metne göre, hükümlülerin cezalarının en az yüzde 40'ını cezaevinde geçirmesi öngörülüyor. Ayrıca, yeni düzenleme ile anne, baba ve çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma hakkı tanınacak. İşte merak edilenler...
GENEL AF ÇIKACAK MI?
Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni yargı paketinde "genel af"ın bulunmadığını vurgulayarak, "Afla ilgili bir husus gündemde değil şu anda." dedi.
YARGI PAKETİ TAMAMLANDI MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Yargı Paketi hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu: ''Öncelikle henüz taslak aşamasında. Taslağın son şekli verilmek üzere. Biz Adalet Bakanlığı'nda uzun bir süredir bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında da bu konuları değerlendirdik heyet halinde ve bu taslak daha sonra milletvekillerimizin takdirine yakın bir zamanda sunulacak.
MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?
Çok uzamaz. Şu anda seçim takvimi içerisindeyiz ama ayrılmadan, Meclis ara vermeden Mart'a kalmaz. Şubat ayı ortaları gibi Meclis'te görüşülür.
Kamuoyuna yansıyan ana hatlarıyla çok sayıda kanunda değişiklik yapılıyor. Yargı Reformu Strateji Belgemiz vardı 2018-2023 yıllarını kapsayan. O belgenin yüzde 70'i hayata geçti.
Tabi bir takım sebeplerle hayata geçmeyen düzenlemeler de var orada. Özellikle deprem, afet ile karşı karşıya kalmıştık. Meclis'in çalışma takvimi aksamıştı. Dolayısıyla gerçekleştiremediğimiz yasal düzenlemeler var. Bunları içine alan AYM'nin iptal kararları doğrultusunda uyum düzenlemeleri var.
Bir defa önem verdiğimiz toplumda cezasızlık algısı yaygın. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var.''
YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Meclis gündemine gelecek olan şu an itibarıyla 67 maddeden oluşan teklif taslağının detaylarına özetle şöyle:
📍 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.
📍 Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.
📍 Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
📍 1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.
📍 Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.
📍 Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.
📍 Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.
📍 Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.
📍 Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
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