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Silah kaçakçılarına ters kelepçe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

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Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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Silah kaçakçılarına ters kelepçe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde silah imalatı ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen Mercek-10 operasyonlarında 93 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

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