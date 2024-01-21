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Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

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Giriş Tarihi: 21.01.2024 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
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Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Kastamonu’nun yüksek kesimleri, sabah saatlerine doğru etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

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