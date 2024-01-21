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Göçmen kaçakçılarına Kalkan-9 operasyonu! Evlere yapılan baskında çok sayıda kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2024
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Göçmen kaçakçılarına Kalkan-9 operasyonu! Evlere yapılan baskında çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edilen evlere yapılan Kalkan-9 operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

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