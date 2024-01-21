İBB müdürü vatandaşa ve ailesine silahla dehşeti yaşattı! Savcılık savunmasını çökertti! 4.5 yıl hapsi isteniyor
Ailesiyle alışveriş merkezinin otoparkından çıkmak isteyen Vedat Sevimli’ye saldıran ve “Silahım burnuna çarpmış olabilir” savunması yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ün yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı, Öztürk’ün savunmasını boşa çıkararak “Torpidoda bulunan silahını alıp araçtan iner inmez Sevimli’nin burnuna vurarak kırdı” dedi. “Silahla kasten yaralama” suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Ailesiyle gittiği alışveriş merkezinin otoparkından çıkmak isteyen Vedat Sevimli'ye silahla saldıran ve "Silahım burnuna çarpmış olabilir" savunması yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Olay, 2022 yılının ilk günü öğleden sonra İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Vedat Sevimli isimli bir vatandaş eşi, kardeşi ve eniştesiyle birlikte alışveriş merkezine gitti. Ailesiyle geçirdiği güzel bir günün ardından aracına binip evine gidecekti. Ancak soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, ailesiyle birlikte ölümden döndü.
SİLAHI DOĞRULTUP "ÖLDÜRÜRÜM" DEDİ VE SALDIRDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Vedat Sevimli, aracıyla alışveriş merkezinden çıkış yapacağı sırada İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk'ün kullandığı araç ters yönden gelerek Sevimli'nin döneceği yöne sinyal vermesine rağmen önünde durdu. Torpidodan silahını alan Öztürk, silahıyla Sevimli'nin burnuna vurarak kırdı. Silahını doğrultup Sevimli ve eniştesine "Öldürürüm" diyerek tehditte bulundu. Öztürk hakkında "silahla kasten yaralama", "hakaret", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"SİLAHLA KASTEN YARALAMA" DAN HAPİS TALEBİ
Dava sürecinde karşı tarafı suçlayan ve "silahım burnuna çarpmış olabilir" savunması yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk hakkında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, Öztürk'ün suçladığı Vedat Sevimli'ye de "tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldığını ancak delil olmadığını belirterek beraatını istedi.
Öztürk'ün ise torpidoda bulunan silahını alıp araçtan iner inmez Sevimli'nin burnuna vurduğunu ve basit tıbbi müdahale ile giderilemez biçimde kırık olacak şekilde yaraladığını belirtti. "Silahla kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Silahın ruhsatlı olduğunu kaydeden savcılık, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatını istedi. Dava karar için ertelendi.
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