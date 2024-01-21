CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dan işçiye ayrımcılık! 65 çalışana yüzde yüz, 490 çalışana yüzde 40 zam

Belediye şirketi MUDBEL üzerinden çalışan sayısının ise 490 kişi olduğu anlaşıldı. Bu işçilerin ise son 6 aylık enflasyon farkı ve +2 puan, zam alacağı öğrenildi.

Mudanya Belediyesi Memleket Partili Meclis üyesi Mehmet Er, "Lafa gelince emekten halktan bahseden Türkyılmaz yine algıya başvurdu. Belediye Personel A.Ş üzerinden çalışan 490 işçiye 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37.6 ve ilave olarak +2 yani yüzde 39.6 oranında zam yapıldı. Bu da en düşük işçinin maaşının yaklaşık 22 Bin TL olması demek. Hani nerede 35 Bin TL? Sıra icraata gelince algı siyasetine soyunuyorlar" dedi.