AK Parti'nin seçim beyannamesine damga vuran 4 proje! 30 Ocak'ta açıklanacak | Büyükşehirdeki memura ek tazminat
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde AK Parti'nin seçim beyannamesini 30 Ocak'ta açıklaması bekleniyor. Beyannamede 4 proje öne çıkıyor. Bunlar "depreme dayanıklı şehirler, büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat, mahalle kreşleri ve sokak köpekleri" olarak sıralanıyor.
31 Mart yerel seçimlerinde illerde yarışacak tüm belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşan AK Parti'nin 30 Ocak'ta da seçim beyannamesini açıklaması bekleniyor.
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Beyannamede 4 proje öne çıkıyor. Bunlar "depreme dayanıklı şehirler, büyükşehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat, mahalle kreşleri ve sokak köpekleri" olarak sıralanıyor.
"Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede yer alması beklenen 4 önemli proje şöyle:
DEPREME DAYANIKLI İLLER
Beyannamenin ana omurgası "depreme dayanıklı iller" üzerine kuruldu.
Kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adamlar, projeler detaylı şekilde beyannamede yer alacak.
Kentsel dönüşüm, yarısı bizden kampanyası detaylı şekilde anlatılacak.
SOKAK HAYVANLARI
Beyannamede özellikle kentlerde ciddi bir sorun haline gelen sokak köpekleri ile ilgili alınacak önlemler "sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi" başlığı altında sıralandı.
Yapılacak yasal düzenleme ve belediyelere verilecek sorumluluklar tek tek anlatılacak.
MAHALLE KREŞLERİ
Mahalle kreşlerine ilişkin özel bir başlık açılacak. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin sorununun çözüleceği belirtilecek.
Aileler aynı zamanda daha makul fiyatlara çocuklarını kreşe gönderme olanağına da sahip olacak.
MEMURLARA BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI
AK Parti, büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti üzerine değerlendirmeler yapıyor.
Çünkü fahiş kira artışları başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşamanın maliyeti Anadolu şehirlerine göre çok daha yüksek seyrediyor.
Memur büyükşehirlerde görev almak istemiyor, tayin isteklerinde adeta patlama yaşanıyor.
Büyükşehirlerdeki memura refah payı adı altında özel bir "büyükşehir tazminatı" verilmesi tartışılıyor.
14 Mayıs seçim beyannamesinde de yer alan büyükşehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin 31 Mart yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı işlemesi bekleniyor.
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