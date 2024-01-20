İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Türkiye'de! Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde kabul etti
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Öte yandan iki liderin görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "İtalya, (Silvio) Berlusconi'yle başlayan tarihi ve sıkı dostluğun bir göstergesi olarak Türkiye'ye yardım gönderme konusunda ilk sırada yer aldı. Berlusconi, bu dostluğun büyük öncüsüydü. Şimdi, Başbakan Meloni'nin ziyaretiyle Türkiye'yle aramızdaki bu tarihi dostluk daha da güçlenecek" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI TAJANİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Giorgia Meloni'nin bugün yapacağı Türkiye'ye ziyareti öncesi geçtiğimiz günlerde özel açıklamalarda bulunmuştu.
Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Meloni Türk tatlılarını tadarken, kuyumcuları ve halıcıları gezdi.
MÜSLÜMAN COĞRAFYADA TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİ
Tajani, Türk vatandaşlarının, İtalya'nın Türkiye'deki diplomatik misyonlarında yaşadığı vize mağduriyetini çözmek için daha fazla işe alım yapacaklarını belirtti.
"TÜRKİYE GERİLİMİ ENGELLEMEK KONUSUNDA TÜM MÜSLÜMANLAR ÜLKERLE DİYALOG KURABİLİYOR"
Bakan Tajani ayrıca bölgesel ve küresel konularda Türkiye'nin önemine dikkat çekerek, "Türkiye, Müslüman bir ülke ve gerilimin tırmanmasını engellemek konusu da dahil diğer tüm Müslüman ülkelerle diyalog kurabiliyor" ifadelerini kullandı.
MELONİ'NİN İLK ZİYARETİ OLDU
İtalya'nın ilk kadın başbakanı olarak 2022 yılının Ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ilk ziyaretini cumartesi günü gerçekleştirmesi bekleniyor. İtalya'dan bu düzeyde son ziyaret, dönemin Başbakanı Mario Draghi tarafından Temmuz 2022'de, 3'üncü Hükümetler Arası Zirve marjında gerçekleştirilmişti. Başkan Erdoğan ile Başbakan Meloni, telefon görüşmelerinin yanı sıra G20 ve NATO zirveleri, COP28 ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi organizasyonlarda ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.
İTALYA TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK TİCARET PARTNERİ
Türkiye'nin dördüncü büyük ticaret partneri olan, Akdeniz Havzası'nda ortak çıkarları bulunan İtalya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri, enerji, savunma, ticaret ve göç alanlarında işbirliğini artırma niyetlerinin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası bölgede yaşanan gelişmelerin iki liderin masasındaki başlıca konular olması öngörülüyor. İtalya hükümetinin koalisyon ortağı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Meloni'nin bölgede önemli bir aktör olan Türkiye'ye yapacağı bu önemli ziyaretinin arifesinde Roma'da değerlendirmelerde bulundu.
"BERLUSCONI'YLE BAŞLAYAN DOSTLUK, MELONİ'YLE GÜÇLENİYOR"
Meloni'nin bu ziyaretinin önemini, "Çünkü Türkiye, İtalya için çok önemli bir ülke, hep bizim muhatabımız oldu ve NATO'nun parçası. Ülkelerimiz arasında tarihi bir dostluk var." sözleriyle belirten Bakan Tajani, Afrika ülkelerine tahıl ürünlerini ulaştırmaya yönelik arabuluculuğundan ötürü de Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Ortadoğu'da barışı teşvik yönünde çalışmalarda Türkiye'nin önemini vurgulayan Tajani, düzensiz göçle mücadele konusunda da iki ülkenin işbirliğini hatırlattı.
"Deprem felaketlerinin ardından büyük bir istekle yardım ettiğimiz bir ülke" diyen Bakan Tajani, "İtalya, (Silvio) Berlusconi'yle başlayan tarihi ve sıkı dostluğun bir göstergesi olarak Türkiye'ye yardım gönderme konusunda ilk sırada yer aldı. Berlusconi, bu dostluğun büyük öncüsüydü. Şimdi, Başbakan Meloni'nin ziyaretiyle Türkiye'yle aramızdaki bu tarihi dostluk daha da güçlenecek" dedi.
VİZELERİ HIZLANDIRMA ADIMI
Türkiye'deki İtalya diplomatik misyonluklarından uzun zamandır Türk vatandaşlarının vize randevusu alamadıklarını, turizm, iş ya da eğitim gerekçeleri fark etmeksizin mağduriyet yaşandığını da Bakan Tajani'ye soruldu. DHA'da yer alan habere göre, bu problemin ne zaman çözüleceği sorusuna ilişkin Tajani, bunun personel eksikliğinden ve aşırı talepten kaynaklandığına işaret ederek şöyle yanıt verdi:
"Vize sorunu birçok ülkede yaşanıyor. Çünkü sıklıkla konsolosluklar, vize talebi akınına uğruyor ve bu nedenle biraz daha fazla zaman gerekebiliyor. Ancak vize almaya hakkı olan insanlara hızlı vize vermeye çalışacağız ve bunun için daha fazla işe alım yapmaya karar verdik."
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