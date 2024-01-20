İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Türkiye’de! Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

VİZELERİ HIZLANDIRMA ADIMI



Türkiye'deki İtalya diplomatik misyonluklarından uzun zamandır Türk vatandaşlarının vize randevusu alamadıklarını, turizm, iş ya da eğitim gerekçeleri fark etmeksizin mağduriyet yaşandığını da Bakan Tajani'ye soruldu. DHA'da yer alan habere göre, bu problemin ne zaman çözüleceği sorusuna ilişkin Tajani, bunun personel eksikliğinden ve aşırı talepten kaynaklandığına işaret ederek şöyle yanıt verdi:

"Vize sorunu birçok ülkede yaşanıyor. Çünkü sıklıkla konsolosluklar, vize talebi akınına uğruyor ve bu nedenle biraz daha fazla zaman gerekebiliyor. Ancak vize almaya hakkı olan insanlara hızlı vize vermeye çalışacağız ve bunun için daha fazla işe alım yapmaya karar verdik."