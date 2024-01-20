Fetret bitiyor İstanbul muradına kavuşuyor! Murat Kurum: Türkiye Yüzyılı’nın lider şehri İstanbul olacak

"İSTANBUL'UMUZU TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAYRAK ŞEHRİ YAPANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

İstanbul'un sorunlarını bilen kadrolarla birlikte şehirdeki tüm karmaşayı sonlandıracaklarını vurgulayan Kurum, "81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak İstanbul'da da tek bir riskli yapı kalmayana kadar, trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokaklar huzur ve güvenle dolana kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, ayrıştırıcı değil birleştirici olacaklarının altını çizerek, "Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğini yeniden İstanbul'a kazandıracağız." diye konuştu.

Bu güzel şehri Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacaklarını aktaran Kurum, "İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.