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Adayların heyecanla beklediği e-YDS sonuçları açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2024
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Adayların heyecanla beklediği e-YDS sonuçları açıklandı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/1 İngilizce) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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