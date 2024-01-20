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AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan A Haber'de anlattı: Bize oy vermeyenler 'çok çalışıyorsunuz' diye kızıyorlar

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.01.2024 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
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AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan A Haber’de anlattı: Bize oy vermeyenler ’çok çalışıyorsunuz’ diye kızıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da 37 ilçe adayı açıklıyor. Peki İstanbul’da sahada son durum ne? AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayan, “İstanbulumuzu Yeniden İstanbul diyerek gönül belediyeciliğine kavuşturacağız.” Öte yandan Ayan, AK Parti’ye oy vermeyen kişilerin sahada kendilerine çok çalıştıkları nedeniyle kızdıklarını anlattı.

Türkiye yerel seçimlere gidiyor. 31 Mart seçimlerine çok az bir süre kaldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da 37 ilçe adayı açıklıyor.

Peki İstanbul'da sahada son durum ne? AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Murat Kurum kimse için sürpriz olmadı. Herkesin çok müsterih olduğu bir isim. Tüm teşkilatımızın dışarı çıktığımızda tüm İstanbullularımızın coşkuyla karşıladığı hepsinin çok memnun olduğu mutlu olduğu bir isim.

"HAK ETTİĞİ GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Daha önceden zaten hizmetleriyle çalışkanlarıyla projeleriyle tanınan biri. Bugün İstanbul Belediye Başkan Adayı fakat kendisini çok önceden İstanbul için yaptığı çok fazla proje var. Gerçekleştirmek istediği hayalleri var. Biz elimizden geldiğince yollara revan olacağız çalışacağız ve İstanbulumuzu hak ettiği hizmet gönül belediyeciliğine Murat Kurum ile kavuşturacağız.

"HEPİMİZ SÜREKLİ SOKAKLARDAYIZ"

İlçelerimizde de böyle. Belediye başkan adaylarını belirlerken aslında çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Hepimiz sürekli sokaklardayız. Biz sürekli dokunduğumuz için insanların neye ihtiyacı olduğunu, sorunların ne olduğunu, neler yapılması gerektiğini birinci ağızdan bilen kişiler oluyoruz. Bu da istişare toplantılarında bize kimin aday olacağı konusunda da ciddi bir fikir veriyor.

"EN ÇOK KIZDIKLARI ŞEY..."

AK Parti milletin kurduğu bir parti olduğu için biz zaten milletin ta kendisiyiz içinden çıktığımız için sahada bize oy vermeyen ya da çok keskin bir şekilde muhalifimiz olan bazen bazı hanımlarla karşılaşıyorum sohbet ediyorum. Bana en çok kızdıkları şey çok çalışıyorsunuz diye kızıyorlar mesela. Sürekli siz varsınız başka kimse yok sokaklarda halimizi soran niye böyle diyorlar.

"BU MİLLETE AŞKLA ÇALIŞIYORUZ"

Size oy vermesem de çok çalışıyorsunuz herkesin takdir edeceği, elini vicdanına koyduğuna söyleyebileceği bir şey var ki biz gerçekten çok çalışanız. Biz hizmet belediyeciliği yapanız. Biz bu millete aşkla çalışıyoruz. O yüzden benim için hiç yorulma diye bir şey yok. Sokaklarda gezerken sahadayken hiç birimiz yorulmuyoruz.

Biz İstanbulluyu seviyoruz, bu milleti seviyoruz. Bu millet için ne yapabileceğimizin hep heyecanı ve üzüntüsü içindeyiz. Onun için de sürekli sahadayız. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği ile çalışarak tüm İstanbulluyu buluşturacağız.

İstanbulumuzu Yeniden İstanbul diyerek gönül belediyeciliğine kavuşturacağız.

Nilhan Ayan A Haber’de anlattı NİLHAN AYAN A HABER'DE ANLATTI

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