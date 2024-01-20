AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan A Haber’de anlattı: Bize oy vermeyenler ’çok çalışıyorsunuz’ diye kızıyorlar

"EN ÇOK KIZDIKLARI ŞEY..."

AK Parti milletin kurduğu bir parti olduğu için biz zaten milletin ta kendisiyiz içinden çıktığımız için sahada bize oy vermeyen ya da çok keskin bir şekilde muhalifimiz olan bazen bazı hanımlarla karşılaşıyorum sohbet ediyorum. Bana en çok kızdıkları şey çok çalışıyorsunuz diye kızıyorlar mesela. Sürekli siz varsınız başka kimse yok sokaklarda halimizi soran niye böyle diyorlar.