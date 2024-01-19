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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Başkan Erdoğan’dan AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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