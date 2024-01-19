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Resmi Gazete yayımlandı! 13 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2024
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Resmi Gazete yayımlandı! 13 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılacak.

Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak illerinde bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartılacak.

Kararda, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

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