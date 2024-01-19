Murat Kurum’dan öğrencilere müjde! Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapılacak! 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak...

"GENÇLERE ULAŞIM YÜZDE 40 İNDİRİMLİ OLACAK" VAADİ

İmamoğlu o dönem katıldığı bir yayında 18-25 yaş arası gençlerin indirimli kart kullanacağını belirtmiş, "Okul okumamış, mesleği yok, çalışmıyor; kaç kişi, 350 bin genç, 18-25 yaş arası. Bu gençlerimize özellikle indirimli kart vereceğiz, öğrenci dışında. Bu kartımız %40 indirimli olacak, neden biliyor musunuz; bu genci hayata katacağız" demişti.

YEŞİLAY'A ÜYE OLDU



Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay'a üye oldu. Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti. Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber 'Fatiha' suresini okudu. İstiklal Caddesi'ndeki Narmanlı Han'ı da ziyaret eden Kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.