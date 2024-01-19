Murat Kurum'dan öğrencilere müjde! Toplu ulaşımda yüzde 40 indirim yapılacak! 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak...
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Beyoğlu Gençlik Merkezi’nde gençlerin düzenlediği etkinliğe katıldı. Kurum, İmamoğlu'nun mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusunda "Biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40’lık indirim kararını 1 Nisan’da uygulayacağız’’ ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Tek tek gençlerle el sıkışan Murat Kurum, gençlerin gündeme dair sorularını yanıtlayıp sohbet etti.
ÖĞRENCİLERE YÜZDE 40 İNDİRİM
Bir genç tarafından sorulan mevcut İBB yönetiminin mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusuyla ilgili soruya Kurum, "Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız'' şeklinde yanıt verdi.
"YÜZDE 40'LIK İNDİRİM KARARINI 1 NİSAN'DA UYGULAYACAĞIZ''
Kurum, mevcut İBB yönetiminin Mecliste alınan karara rağmen ulaşım konusunda uygulamadığı yüzde 40 indirim konusu ile ilgili soruya ''Gençlerimiz bu şehrin bir parçası. Biz, verilen sözleri tutmak zorundayız. Bizde verilen söz namustur. O yüzden biz ağzımızdan ne çıkıyorsa o sözü tutmak için gayret göstereceğiz ve toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını 1 Nisan'da uygulayacağız'' sözleriyle yanıt verdi.
"GENÇLERE ULAŞIM YÜZDE 40 İNDİRİMLİ OLACAK" VAADİ
İmamoğlu o dönem katıldığı bir yayında 18-25 yaş arası gençlerin indirimli kart kullanacağını belirtmiş, "Okul okumamış, mesleği yok, çalışmıyor; kaç kişi, 350 bin genç, 18-25 yaş arası. Bu gençlerimize özellikle indirimli kart vereceğiz, öğrenci dışında. Bu kartımız %40 indirimli olacak, neden biliyor musunuz; bu genci hayata katacağız" demişti.
YEŞİLAY'A ÜYE OLDU
Etkinliğe katılan bir genç kızın daveti üzerine Kurum, form doldurup Yeşilay'a üye oldu. Murat Kurum, gençlerin çaldığı enstrüman eşliğinde Yemen ve Çanakkale türküsüne eşlik etti. Ardından şehitleri yad eden Kurum, gençlerle beraber 'Fatiha' suresini okudu. İstiklal Caddesi'ndeki Narmanlı Han'ı da ziyaret eden Kurum, han içerisinde bulunan kafelerde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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