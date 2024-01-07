Tahir Büyükakın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?
2024 yerel seçimleri, Kocaeli'de büyük bir merak ve ilgiyle bekleniyor. İl, ilçe ve mahallelerin yönetimine etki edecek olan bu seçimde, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti gibi önemli siyasi aktörler kendi adaylarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Peki başkan adayları kim olacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından beklenen yerel seçim tarihi açıklanmıştı. Zamanın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adaylarını merak etmeye başladı. Siyasi partiler ise Kocaeli için adaylarını belirlemeye başladı. İşte mart ayında oy pusulalarında yer alacak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adaylarının listesi…
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Tahir Büyükakın oldu.
1969'da Kocaeli'nde dünyaya gelen Büyükakın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.
2014 ve 2017 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Haziran 2017'de Bilecik Valisi olarak atandı. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
İyi derecede İngilizce bilen Büyükakın evli ve üç çocuk babasıdır.
2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. 'Makro iktisat' bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını aldı. Ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.
2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev aldı. 2017 yılının haziran ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atandığı Bilecik Valiliği'ni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
2024 YEREL SEÇİM OY PUSULASINDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK? (MHP, CHP VE İYİ PARTİ)
Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ Parti Kocaeli Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, Belde Belediye Başkanı, Köy muhtarları, ihtiyar heyeti üyeleri, Mahalle muhtarları, İl genel meclis ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçim 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Her 5 senede bir yapılan yerel seçimler en son 2019 yılında yapılmıştı.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
BELEDİYE SEÇİMLERİNDE KİMLERE OY VERİLECEK?
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde vatandaşlar aşağıdaki oy pusulaları için ayrı ayrı oy kullanarak seçimi tamamlayacak.
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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