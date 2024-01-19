AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'un eşi kimdir? Süreyya Altınok kimdir, nereli, mesleği ne?
"Süreyya Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından adayların isimleri de merak konusu oldu. İşte Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un eşi Süreyya Altınok hakkında merak edilenler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen bir törenle birçok büyükşehir ve ilin AK Parti belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurdu. Altınok'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak belirlenmesiyle birlikte, hayatıyla ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte, Turgut Altınok'un eşi Süreyya Altınok hakkında merak edilenler...
ANKARA ADAYI BELLİ OLDU!
Yerel seçimlere yönelik heyecan dorukta! AK Parti, İstanbul'un ardından Ankara'da da belediye başkan adayını belirledi. Halıhazırda AK Parti Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'nın yeni belediye başkan adayı oldu.
SÜREYYA ALTINOK KİMDİR?
Süreyya Altınok, AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'un eşidir. 4 çocukları vardır.
TURGUT ALTINOK KİMDİR?
Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nden "Profesör" payesi aldı.
Siyasi hayatı "Ülkü Ocakları'nda" başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.
12 Eylül Darbesi'nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu. 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
Hacı Bektaş-ı Veli'nin, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" düsturuyla hiçbir zaman ayırmadan-kayırmadan, ötekileştirmeden her kesime kucak açan Turgut Altınok; adalet, hoşgörü ve samimiyet merkezli belediye başkanı profiliyle vatandaşların gönlünde taht kurdu. Türkiye'de yerel yönetimlerin örnek aldığı bir belediyecilik sistemi kurarak ilklere imza atan Altınok, yenilikçi projeleriyle "Model Başkan" olarak tanındı.
Turgut Altınok'un belediye başkanlığı dönemlerinde turizm merkezi haline gelen Keçiören, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayın kataloğunda "Gezilecek Yerler" başlığı altında yer aldı. Özellikle pazar uygulamaları, üniversitelerde araştırma ve tez konusu oldu. Kentsel dönüşüm projeleri ve üstyapı çalışmaları 6'da 5'i gecekondu olan Keçiören'i sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin parlayan yıldızı yaptı.
Altınok'un Keçiören'e kazandırdığı sayısız eser ve hizmet bulunmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir eser olan Atatürk Cumhuriyet Kulesi ve Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi başta olmak üzere Deniz Dünyası, Türkiye'nin ilk şehir merkezli teleferiği, Ankara Evi, Türk Büyükleri Anıtı, Orhun Yazıtları Anıtı, Estergon Türk Kültür Merkezi, Keçiören Saat Kulesi, Keçiören Doğal Yaşam Parkı, Kösrelik Göleti Mesire Alanı, Lavanta ve Gül Bahçesi Çekim Platosu, çeşmeler, sebiller, şelaleler, yürüyüş yolları, gül bahçeleri, örnek ve modern pazar yerleri, eğitim merkezleri, kütüphaneler, kreşler, 600'e yakın park-bahçe ve spor kompleksini Başkentlilerin kullanımına sundu. İhtiyaç sahiplerine destek programları, sosyal sorumluluk projeleri, kültür sanat projeleri, sokak hayvanlarının rehabilitesi için kurulan bakım merkezi, teknoloji merkezi ve buz pateni pisti ile şehre yeni bir vizyon kazandırdı.
Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.
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