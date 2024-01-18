İstanbul'a kuvvetli sağanak ve lodos geliyor! 1 ile turuncu 8 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 6 ila 10 derece düşecek. MGM tarafından bugün Marmara ve Ege'de 1 il için turuncu, 8 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği aktarıldı.
SEL BASKINI, YILDIRIM VE SAĞANAK YAĞIŞ GİBİ OLUMSUZLUKLARA DİKKAT
Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
VALİLİKTEN UYARI
İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Paylaşımda, Meteoroloji'nin "İstanbul'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.
AKOM'DAN LODOS UYARISI
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 11 derece civarlarında seyreden hava sıcaklıklarının ardından bugün güne parçalı bulutlu gökyüzüyle başladı.
Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, lodostan (güney-batı) şiddetini artıracağı, akşam 21.00'den itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 40 ila 80 kilometre hıza çıkarak fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024
⏰ 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle;
🟧 1️⃣ ilimizde Turuncu Uyarı,
🟨 8️⃣ ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.
🟧 Turuncu Uyarı verilen ilimiz:
📌Balıkesir
🟨 Sarı Uyarı verilen illerimiz:
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,… pic.twitter.com/8kWxoFpQtC
1 İL İÇİN TURUNCU, 8 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü19 Ocak Cuma günü için Balıkesir'de turuncu; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da ise sarı uyarıda bulunduğunu belirterek, sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bolu çevrelerinin akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
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