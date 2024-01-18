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AFAD duyurdu: Adıyaman sallandı! Merkez üssü Sincik

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Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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AFAD duyurdu: Adıyaman sallandı! Merkez üssü Sincik

Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi X hesabından duyurduğu habere göre; Adıyaman'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Sincik olan sarsıntı, 4.0 şiddetinden gerçekleşti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri... AFAD'ın resmi X hesabından duyurduğu habere göre; Adıyaman'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Sincik olan sarsıntı, 4.0 şiddetinden gerçekleşti. İşte tüm detaylar...

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2024-01-18
Saat:23:37:23 TSİ
Enlem:38.11944 N
Boylam:38.43361 E
Derinlik:7.01 km

DEPREMİN DERİNLİĞİ: 7 KM

18 Ocak 2024 tarihi saat 23.37 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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