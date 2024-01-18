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Hilmi Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Hilmi Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

"AK Parti Sivas belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, 31 Mart 2024 Sivas AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Sivas belediyesi başkan adayları isim listesi 2024!

AK PARTİ SİVAS BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Sivas Belediye Başkan adayının Hilmi Bilgin olduğunu açıkladı.

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

1972 yılında Sivas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Barosunda sırasıyla disiplin kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği ve baro başkanlığı yaptı. AK Parti Sivas İl Teşkilatında seçim işleri başkanı, teşkilat başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011 - 2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24, 25 ve 26. dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği yapan Bilgin, milletvekilliği süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon Üyesi olarak çalıştı. 2018 yılında Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atandı. 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkanı seçildi. İngilizce bilmektedir. Evlidir.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

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