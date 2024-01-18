Hilmi Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

1972 yılında Sivas'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Sivas Barosunda sırasıyla disiplin kurulu üyeliği, yönetim kurulu üyeliği ve baro başkanlığı yaptı. AK Parti Sivas İl Teşkilatında seçim işleri başkanı, teşkilat başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011 - 2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24, 25 ve 26. dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği yapan Bilgin, milletvekilliği süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon Üyesi olarak çalıştı. 2018 yılında Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atandı. 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sivas Belediye Başkanı seçildi. İngilizce bilmektedir. Evlidir.