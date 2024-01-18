AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı belli oldu! 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
"AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adayları belli oluyor. Vatandaşlar, 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...
2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Tekirdağ belediyesi başkan adayları isim listesi 2024!
AK PARTİ TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI!
Ak Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Cüneyt Yüksel oldu.
CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?
1977 yılında Süleymanpaşa'da doğdu.
İşletme ve Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler bölümünden mezun oldu.
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapti, halen Tekirdağ MUSİAD Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aktif siyasete 2009 yılında AK Parti'de, Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yüksel, dış ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, 2012 - 2014 yılları arasında il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 - 2016 yıllarında Süleymanpaşa İlçe Başkanı olarak görev aldı. 2018 - 2019 yıllarında Tekirdağ İl Başkanı seçildi.
2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak
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