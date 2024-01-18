AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı belli oldu! 31 Mart 2024 Tekirdağ AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi

AK PARTİ TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI!

Ak Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Cüneyt Yüksel oldu.

CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

1977 yılında Süleymanpaşa'da doğdu.



İşletme ve Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler bölümünden mezun oldu.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir.



Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapti, halen Tekirdağ MUSİAD Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aktif siyasete 2009 yılında AK Parti'de, Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yüksel, dış ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, 2012 - 2014 yılları arasında il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2014 - 2016 yıllarında Süleymanpaşa İlçe Başkanı olarak görev aldı. 2018 - 2019 yıllarında Tekirdağ İl Başkanı seçildi.



2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.



Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak