07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yakup Üçüncüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?

Yakup Üçüncüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
ABONE OL
Yakup Üçüncüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

"AK Parti Sinop belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, 31 Mart 2024 Sinop AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 yerel seçimleri, Sinop'da partilerin hangi adayların listeye çıkacağıyla ilgili merakı artırdı. Seçimlerde, İl, ilçe ve mahallelerin yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlenecek. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin belediye başkan adayları araştırılmaya başlandı. Peki AK Parti Sinop belediye başkan adayı kim oldu?

SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Sinop Belediye Başkan adayının Yakup Üçüncüoğlu olduğunu açıkladı.

YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU KİMDİR?

1967'de Sinop'ta dünyaya gelen Yakup Üçüncüoğlu Açıköğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nde eğitim görmüştür. Evli ve bir çocuk babasıdır.

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak büyükşehirler;

İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu

07 Ocak Pazar günü adayları açıklanacak iller;

Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA