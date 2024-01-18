Erkan Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?
"AK Parti Tunceli belediye başkan adayı açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, 31 Mart 2024 Tunceli AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...
2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Tunceli belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Tunceli beledesi başkan adayları isim listesi 2024!
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
AK PARTİ TUNCELİ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan adayının Erkan Eroğlu olduğunu açıkladı.
ERKAN EROĞLU KİMDİR?
1966 yılında Tunceli'de doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Madencilik ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
MHP, CHP VE İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇILANDI MI?
MHP Tunceli Yerel Seçim Adayları
MHP Tunceli başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP Tunceli Yerel Seçim Adayları
CHP Tunceli başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ Parti Tunceli Yerel Seçim Adayları
İYİ Parti Tunceli başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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