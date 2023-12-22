22 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a 50 bin TL tazminat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Başkan Erdoğan'a 50 bin TL tazminat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2023
ABONE OL
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Başkan Erdoğan’a 50 bin TL tazminat

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, mahkeme Özel'in 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA