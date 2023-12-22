Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'den Özgür Özel için "Eş başkan" savunması: Nutkum tutuldu dilim sürçtü

O anlar sosyal medyada gündem olurken DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları yaşananları değerlendirdi.

NUTKUM TUTULDU DİLİM SÜRÇTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, partisini ziyaretinde neden "Size CHP Eş Başkanı diyesim geldi" dediğini ilk kez açıklayan Hatimoğulları'nın, "Partinizi ziyaretinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Size CHP'nin eş başkanı diyesim geldi' dediniz. Kimi kastettiğiniz çok tartışıldı, hatta 'Ekrem İmamoğlu'nu kastetti' yorumları yapıldı. Kimi kastettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



İnsanın nutku tutuluyor derler ya, insanlar nasıl anlamlar çıkardı böyle bir şeyden. Şimdi bizde dil alışkanlığı, ağız alışkanlığı var. Mesela geçmiş dönemde ben partinin diplomasi çalışmalarındaydım. Dışişleri Komisyonu üyesiydim. Ve gerek Orta Doğu'da, gerek Batı'da gittiğimiz her yerde böyle dil sürçmesi olmuştur, 'Eş Başkan' demişizdir.