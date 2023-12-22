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Kandil'in siyasi kolu DEM Parti'den Özgür Özel için "Eş başkan" savunması: Nutkum tutuldu dilim sürçtü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2023
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Kandil’in siyasi kolu DEM Parti’den Özgür Özel için Eş başkan savunması: Nutkum tutuldu dilim sürçtü

Kandil'in siyasi üssü DEM Parti'yi ziyaret eden Özgür Özel toplantı sonrası yaptığı açıklamada temasların süreceğini ifade ederken Kandil'e selam çaktı. Diğer yandan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Tülay Hatımoğulları Oruç konuşmasının başında Özgür Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullandı. Bu gelişme sosyal medyada gündem olurken Hatimoğulları konuya ilişkin kendisini savundu. Hatimoğulları yaptığı açıklamada "İnsanın nutku tutuluyor derler ya,dilim sürçtü" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde arkasında HDP desteğini alan CHP'de genel başkan değişikliği yaşanırken zihniyet konusunda ise herhangi bir değişim yaşanmadı.

Göreve geldiği ilk andan itibaren PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye yanlayan Özgür Özel HDP/DEM hakkında olumlu açıklamalarda bulunurken adeta Kandil'e selam çaktı.

"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"

Özel bu tavrının yanında kullandığı "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.

"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"

Özgür Özel, HDP/DEM Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.

TEMASLAR SÜRECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti'i ziyaret ederken görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Özel görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.

"EŞ BAŞKANI DİYESİM GELDİ"

Diğer yandan DEM Parti (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptığı açıklamada Özgür Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi..." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan boşalan genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'e CHP tabanından İmamoğlu eleştirisi gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eş başkanlık pozlarından rahatsız olan CHP tabanı Özgür Özel'e isyan etmişti.

O anlar sosyal medyada gündem olurken DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları yaşananları değerlendirdi.

NUTKUM TUTULDU DİLİM SÜRÇTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, partisini ziyaretinde neden "Size CHP Eş Başkanı diyesim geldi" dediğini ilk kez açıklayan Hatimoğulları'nın, "Partinizi ziyaretinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Size CHP'nin eş başkanı diyesim geldi' dediniz. Kimi kastettiğiniz çok tartışıldı, hatta 'Ekrem İmamoğlu'nu kastetti' yorumları yapıldı. Kimi kastettiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

İnsanın nutku tutuluyor derler ya, insanlar nasıl anlamlar çıkardı böyle bir şeyden. Şimdi bizde dil alışkanlığı, ağız alışkanlığı var. Mesela geçmiş dönemde ben partinin diplomasi çalışmalarındaydım. Dışişleri Komisyonu üyesiydim. Ve gerek Orta Doğu'da, gerek Batı'da gittiğimiz her yerde böyle dil sürçmesi olmuştur, 'Eş Başkan' demişizdir.

DEM Parti’den CHP’ye yeşil ışık! DEM PARTİ'DEN CHP'YE YEŞİL IŞIK!

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